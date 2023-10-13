https://ria.ru/20231013/ukraina-1902599174.html
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:53
2023-10-13T16:53
2023-10-13T17:09
в мире
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать."Продают всё, что угодно, всё, что можно продать. Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.Путин подчеркнул, что "черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие".
https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Путин
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин
Путин: на Украине продают все, что угодно, в том числе вооружение
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать.
"Продают всё, что угодно, всё, что можно продать. Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.
Путин подчеркнул, что "черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие".
Путин заявил об утечке оружия с Украины на Ближний Восток