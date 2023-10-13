https://ria.ru/20231013/ukraina-1902599174.html

На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин

На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023

На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:53

2023-10-13T16:53

2023-10-13T17:09

в мире

украина

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать."Продают всё, что угодно, всё, что можно продать. Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.Путин подчеркнул, что "черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие".

https://ria.ru/20231013/khamas-1902598457.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир путин