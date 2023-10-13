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На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
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16:53 13.10.2023 (обновлено: 17:09 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902599174.html
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:53
2023-10-13T17:09
в мире
украина
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать."Продают всё, что угодно, всё, что можно продать. Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.Путин подчеркнул, что "черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие".
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в мире, украина, владимир путин
В мире, Украина, Владимир Путин
На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин

Путин: на Украине продают все, что угодно, в том числе вооружение

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продают всё, что можно продать.
"Продают всё, что угодно, всё, что можно продать. Если оружия продаются, продают оружие. Тем более, что это продают в Россию, хотя если и в России будут продавать, я не удивлюсь ничему. А уж не международном рынке через страны Африки, Ближнего Востока - это само собой разумеется, точно продают", - сказал Путин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.
Путин подчеркнул, что "черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие".
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