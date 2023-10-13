https://ria.ru/20231013/ukraina-1902591843.html

Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины - РИА Новости, 13.10.2023

Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:33

2023-10-13T16:33

2023-10-13T16:34

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 16.15, в Сумской области тревога была объявлена в 16.22 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231013/obstrel-1902591205.html

https://ria.ru/20231013/vsu-1902585253.html

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в мире, украина, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф