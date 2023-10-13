https://ria.ru/20231013/ukraina-1902591843.html
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины - РИА Новости, 13.10.2023
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:33
2023-10-13T16:33
2023-10-13T16:34
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 16.15, в Сумской области тревога была объявлена в 16.22 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231013/obstrel-1902591205.html
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в мире, украина, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины
Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 16.15, в Сумской области тревога была объявлена в 16.22 (совпадает с мск).
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Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины, позже ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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