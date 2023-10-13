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Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 13.10.2023 (обновлено: 15:00 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902547785.html
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России - РИА Новости, 13.10.2023
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:42
2023-10-13T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
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кировоградская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины, которая обвинялась в сотрудничестве с российской армией - якобы она помогала наводить ракетные удары на промышленные и оборонные предприятия региона. "Пожизненный срок заключения получила жительница Кировоградщины, которая передавала врагу данные об украинских оборонных предприятиях", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Отмечается, что 22-летняя девушка была осуждена по статьям о государственной измене и "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". Утверждается, что осужденная подписала конфиденциальное соглашение о сотрудничестве ВС РФ, по которому получала до 135 долларов за выполнение несложных "поручений от кураторов". Впоследствии девушка выполняла задания по фотофиксации промышленных и военных объектов области, а также мест скопления украинских военнослужащих.
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в мире, россия, украина, кировоградская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кировоградская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России

Суд пожизненно приговорил украинку по обвинению в сотрудничестве с ВС России

© Фото : Кировоградская областная прокуратура Cуд над 22-летней жительницей Кировоградской области Украины, которая обвиняется в сотрудничестве с российской армией. 13 октября 2023
Cуд над 22-летней жительницей Кировоградской области Украины, которая обвиняется в сотрудничестве с российской армией. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Кировоградская областная прокуратура
Cуд над 22-летней жительницей Кировоградской области Украины, которая обвиняется в сотрудничестве с российской армией. 13 октября 2023
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины, которая обвинялась в сотрудничестве с российской армией - якобы она помогала наводить ракетные удары на промышленные и оборонные предприятия региона.
"Пожизненный срок заключения получила жительница Кировоградщины, которая передавала врагу данные об украинских оборонных предприятиях", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Отмечается, что 22-летняя девушка была осуждена по статьям о государственной измене и "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Утверждается, что осужденная подписала конфиденциальное соглашение о сотрудничестве ВС РФ, по которому получала до 135 долларов за выполнение несложных "поручений от кураторов". Впоследствии девушка выполняла задания по фотофиксации промышленных и военных объектов области, а также мест скопления украинских военнослужащих.
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