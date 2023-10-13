https://ria.ru/20231013/ukraina-1902547785.html
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России - РИА Новости, 13.10.2023
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:42
2023-10-13T14:42
2023-10-13T15:00
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины, которая обвинялась в сотрудничестве с российской армией - якобы она помогала наводить ракетные удары на промышленные и оборонные предприятия региона. "Пожизненный срок заключения получила жительница Кировоградщины, которая передавала врагу данные об украинских оборонных предприятиях", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Отмечается, что 22-летняя девушка была осуждена по статьям о государственной измене и "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". Утверждается, что осужденная подписала конфиденциальное соглашение о сотрудничестве ВС РФ, по которому получала до 135 долларов за выполнение несложных "поручений от кураторов". Впоследствии девушка выполняла задания по фотофиксации промышленных и военных объектов области, а также мест скопления украинских военнослужащих.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, кировоградская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кировоградская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России
Суд пожизненно приговорил украинку по обвинению в сотрудничестве с ВС России
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале
о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины, которая обвинялась в сотрудничестве с российской армией - якобы она помогала наводить ракетные удары на промышленные и оборонные предприятия региона.
"Пожизненный срок заключения получила жительница Кировоградщины, которая передавала врагу данные об украинских оборонных предприятиях", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Отмечается, что 22-летняя девушка была осуждена по статьям о государственной измене и "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
Утверждается, что осужденная подписала конфиденциальное соглашение о сотрудничестве ВС РФ, по которому получала до 135 долларов за выполнение несложных "поручений от кураторов". Впоследствии девушка выполняла задания по фотофиксации промышленных и военных объектов области, а также мест скопления украинских военнослужащих.
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