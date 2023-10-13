https://ria.ru/20231013/ukraina-1902547785.html

Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России

Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России - РИА Новости, 13.10.2023

Украинка получила пожизненный срок якобы за сотрудничество с ВС России

Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:42

2023-10-13T14:42

2023-10-13T15:00

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале о приговоренной судом к пожизненному лишению свободы 22-летней жительнице Кировоградской области Украины, которая обвинялась в сотрудничестве с российской армией - якобы она помогала наводить ракетные удары на промышленные и оборонные предприятия региона. "Пожизненный срок заключения получила жительница Кировоградщины, которая передавала врагу данные об украинских оборонных предприятиях", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Отмечается, что 22-летняя девушка была осуждена по статьям о государственной измене и "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". Утверждается, что осужденная подписала конфиденциальное соглашение о сотрудничестве ВС РФ, по которому получала до 135 долларов за выполнение несложных "поручений от кураторов". Впоследствии девушка выполняла задания по фотофиксации промышленных и военных объектов области, а также мест скопления украинских военнослужащих.

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, кировоградская область, ситуация в днр и лнр