https://ria.ru/20231013/udary-1902669919.html

Израильская армия сообщила о масштабных ударах по сектору Газа

Израильская армия сообщила о масштабных ударах по сектору Газа - РИА Новости, 13.10.2023

Израильская армия сообщила о масштабных ударах по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:35

2023-10-13T20:35

2023-10-13T21:30

израиль

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в мире

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что наносит масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим группировке ХАМАС в секторе Газа", — говорится в публикации.Сегодня ЦАХАЛ заявил, что за минувшую ночь израильская армия нанесла удары по 750 военным объектам в секторе Газа, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.Накануне вечером Армия обороны Израиля сообщала об ударе по оперативному штабу палестинского движения в секторе Газа, в котором следили за действиями ЦАХАЛ.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231013/udary-1902654135.html

https://ria.ru/20231013/gaza-1902449204.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, владимир путин, хамас, оон, ближний восток