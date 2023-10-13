Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/turtsiya-1902427816.html
СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем
СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем
Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта, Анкара планирует поэтапный процесс,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:46
2023-10-13T08:46
в мире
израиль
турция
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта, Анкара планирует поэтапный процесс, который начнется с женщин, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Многие государства, особенно западные, обратились к Анкаре с просьбой вступиться за их граждан. В этом контексте Турция связывалась с ХАМАС на различных уровнях и делала предупреждения, как и в случае с Израилем"- отмечает издание. Сообщается, что целью Анкары является, прежде всего, спасение граждан разных стран и мирного населения. "Но обмен пленными - дело непростое. Полученная информация свидетельствует о том, что ХАМАС выдвинул ряд условий. Анкара будет продолжать свои усилия. Однако мировое общественное мнение также должно оказать давление. По мнению Анкары, постепенный обмен пленными может быть осуществлен. На повестке дня стоит вопрос о постепенной реализации процесса, который начнется в первую очередь с женщин", - уточняет издание. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
израиль
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем

Hürriyet: Турция планирует поэтапный обмен пленными между ХАМАС и Израилем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта, Анкара планирует поэтапный процесс, который начнется с женщин, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
«
"Многие государства, особенно западные, обратились к Анкаре с просьбой вступиться за их граждан. В этом контексте Турция связывалась с ХАМАС на различных уровнях и делала предупреждения, как и в случае с Израилем"- отмечает издание.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
8 октября, 16:15
Сообщается, что целью Анкары является, прежде всего, спасение граждан разных стран и мирного населения.
«
"Но обмен пленными - дело непростое. Полученная информация свидетельствует о том, что ХАМАС выдвинул ряд условий. Анкара будет продолжать свои усилия. Однако мировое общественное мнение также должно оказать давление. По мнению Анкары, постепенный обмен пленными может быть осуществлен. На повестке дня стоит вопрос о постепенной реализации процесса, который начнется в первую очередь с женщин", - уточняет издание.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильТурцияХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала