https://ria.ru/20231013/turtsiya-1902427816.html

СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем

СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ рассказали о планах Турции по обмену пленными между ХАМАС и Израилем

Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта, Анкара планирует поэтапный процесс,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:46

2023-10-13T08:46

2023-10-13T08:46

в мире

израиль

турция

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Ряд стран Запада обратились к Турции с просьбой содействовать обмену пленными в зоне палестино-израильского конфликта, Анкара планирует поэтапный процесс, который начнется с женщин, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Многие государства, особенно западные, обратились к Анкаре с просьбой вступиться за их граждан. В этом контексте Турция связывалась с ХАМАС на различных уровнях и делала предупреждения, как и в случае с Израилем"- отмечает издание. Сообщается, что целью Анкары является, прежде всего, спасение граждан разных стран и мирного населения. "Но обмен пленными - дело непростое. Полученная информация свидетельствует о том, что ХАМАС выдвинул ряд условий. Анкара будет продолжать свои усилия. Однако мировое общественное мнение также должно оказать давление. По мнению Анкары, постепенный обмен пленными может быть осуществлен. На повестке дня стоит вопрос о постепенной реализации процесса, который начнется в первую очередь с женщин", - уточняет издание. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, турция, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году