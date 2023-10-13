https://ria.ru/20231013/truboprovod-1902607354.html

Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией

Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией - РИА Новости, 13.10.2023

Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья", и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:10

2023-10-13T17:10

2023-10-13T17:34

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о причастности России к подрыву трубопровода между Финляндией и Эстонией, заявил, что это "чушь собачья", и он не знал о существовании этого трубопровода из-за маленьких объемов перекачки."Чушь собачья. Честно говоря, я даже не знал о существовании этого трубопровода, потому что он очень маленький по объему, я не знаю сколько там перекачка, но если "Северные потоки" по 55 миллиардов кубических метров, каждый из них, то здесь я не знаю сколько, 5-10 миллиардов, это максимум. Более того, я еще раз повторяю, я даже не знал, что он существует этот трубопровод", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Глава государства напомнил, что в "Газпроме" говорили о том, что Balticconnector не так защищен, как "Северные потоки", поэтому причиной подрыва трубопровода могло стать все что угодно - технологическая неисправность, "могли задеть крюком", землетрясение, "якорем могли задеть"."Я не знаю, пускай расследуют, нас же никуда не подпускают, ни к каким расследованиям", - заключил Путин.Ранее остановился газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Отмечалось, что он не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщал портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20231012/baltika-1902124812.html

https://ria.ru/20231011/gazoprovod-1901974764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, эстония, россия, владимир путин, в мире