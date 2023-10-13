https://ria.ru/20231013/trebovaniya-1902629850.html
На акции протеста в Париже начались беспорядки
На акции протеста в Париже начались беспорядки - РИА Новости, 13.10.2023
На акции протеста в Париже начались беспорядки
На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:19
2023-10-13T18:19
2023-10-13T18:47
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ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.В манифестации участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах можно прочитать: "Макрон — президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Свергнуть капитализм".Периодически в колонне демонстрантов возникают беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция. Силовики задержали нескольких протестующих.Среди требований парижан: увеличение зарплат, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.Столкновения проходят на фоне роста инфляции во Франции почти до пяти процентов в годовом выражении, продукты подорожали примерно на десять процентов, электричество — без малого на 12.По данным Службы внутренней разведки, на акциях во Франции ожидают от 125 тысяч до 150 тысяч человек, всего в стране заявлены до двухсот манифестаций.
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Беспорядки во время многотысячной манифестации профсоюзов в Париже
В Париже по призыву ведущих профсоюзов проходит манифестация с требованием повысить зарплаты. В акции участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах участников можно прочитать: "Макрон - президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!"
2023-10-13T18:19
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в мире, париж, италия, франция
В мире, Париж, Италия, Франция
На акции протеста в Париже начались беспорядки
В Париже проходит манифестация профсоюзов с требованием повысить зарплаты
ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.
В манифестации участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии
в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах можно прочитать: "Макрон — президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Свергнуть капитализм".
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Периодически в колонне демонстрантов возникают беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция. Силовики задержали нескольких протестующих.
Среди требований парижан: увеличение зарплат, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.
Столкновения проходят на фоне роста инфляции во Франции
почти до пяти процентов в годовом выражении, продукты подорожали примерно на десять процентов, электричество — без малого на 12.
По данным Службы внутренней разведки, на акциях во Франции ожидают от 125 тысяч до 150 тысяч человек, всего в стране заявлены до двухсот манифестаций.
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