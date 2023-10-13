Рейтинг@Mail.ru
На акции протеста в Париже начались беспорядки - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 13.10.2023 (обновлено: 18:47 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/trebovaniya-1902629850.html
На акции протеста в Париже начались беспорядки
На акции протеста в Париже начались беспорядки - РИА Новости, 13.10.2023
На акции протеста в Париже начались беспорядки
На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:19
2023-10-13T18:47
в мире
париж
италия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902635194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ca2e00d7fa88cbafc10364f0f1890f8.jpg
ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.В манифестации участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах можно прочитать: "Макрон — президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Свергнуть капитализм".Периодически в колонне демонстрантов возникают беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция. Силовики задержали нескольких протестующих.Среди требований парижан: увеличение зарплат, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.Столкновения проходят на фоне роста инфляции во Франции почти до пяти процентов в годовом выражении, продукты подорожали примерно на десять процентов, электричество — без малого на 12.По данным Службы внутренней разведки, на акциях во Франции ожидают от 125 тысяч до 150 тысяч человек, всего в стране заявлены до двухсот манифестаций.
https://ria.ru/20230914/tseny-1896355318.html
https://ria.ru/20231012/protest-1902380913.html
париж
италия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беспорядки во время многотысячной манифестации профсоюзов в Париже
В Париже по призыву ведущих профсоюзов проходит манифестация с требованием повысить зарплаты. В акции участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах участников можно прочитать: "Макрон - президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!"
2023-10-13T18:19
true
PT2M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902635194_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4bd79f45d75ab8ca1720fe89dae87427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, италия, франция
В мире, Париж, Италия, Франция
На акции протеста в Париже начались беспорядки

В Париже проходит манифестация профсоюзов с требованием повысить зарплаты

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.
В манифестации участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах можно прочитать: "Макрон — президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Свергнуть капитализм".
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Французов предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2024 года
14 сентября, 16:25
Периодически в колонне демонстрантов возникают беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция. Силовики задержали нескольких протестующих.
Среди требований парижан: увеличение зарплат, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.
Столкновения проходят на фоне роста инфляции во Франции почти до пяти процентов в годовом выражении, продукты подорожали примерно на десять процентов, электричество — без малого на 12.
По данным Службы внутренней разведки, на акциях во Франции ожидают от 125 тысяч до 150 тысяч человек, всего в стране заявлены до двухсот манифестаций.
Слезоточивый газ и водометы: несанкционированная акция в поддержку Палестины в Париже - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Полиция в Париже применила водометы для разгона акции в поддержку Палестины
12 октября, 20:54
 
В миреПарижИталияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала