https://ria.ru/20231013/trebovaniya-1902629850.html

На акции протеста в Париже начались беспорядки

На акции протеста в Париже начались беспорядки - РИА Новости, 13.10.2023

На акции протеста в Париже начались беспорядки

На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:19

2023-10-13T18:19

2023-10-13T18:47

в мире

париж

италия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902635194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ca2e00d7fa88cbafc10364f0f1890f8.jpg

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. На акции протеста в Париже, организованной ведущими профсоюзами, начались беспорядки, сообщил корреспондент РИА Новости.В манифестации участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах можно прочитать: "Макрон — президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!", "Свергнуть капитализм".Периодически в колонне демонстрантов возникают беспорядки. Некоторые протестующие начали разбивать витрины, вмешалась полиция. Силовики задержали нескольких протестующих.Среди требований парижан: увеличение зарплат, равенство мужчин и женщин, а также улучшение работы общественных служб.Столкновения проходят на фоне роста инфляции во Франции почти до пяти процентов в годовом выражении, продукты подорожали примерно на десять процентов, электричество — без малого на 12.По данным Службы внутренней разведки, на акциях во Франции ожидают от 125 тысяч до 150 тысяч человек, всего в стране заявлены до двухсот манифестаций.

https://ria.ru/20230914/tseny-1896355318.html

https://ria.ru/20231012/protest-1902380913.html

париж

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки во время многотысячной манифестации профсоюзов в Париже В Париже по призыву ведущих профсоюзов проходит манифестация с требованием повысить зарплаты. В акции участвуют несколько тысяч человек. Колонна демонстрантов движется от площади Италии в сторону эспланады Инвалидов. На плакатах участников можно прочитать: "Макрон - президент богатых", "Увеличьте наши зарплаты, а не госслужащих!" 2023-10-13T18:19 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, италия, франция