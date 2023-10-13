https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html

"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России

"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России - РИА Новости, 13.10.2023

"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России

Нынешних послаблений запрета на экспорт дизельного топлива из России достаточно, чтобы избежать снижения переработки заводами "Газпром нефти", сообщил глава... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:20

2023-10-13T14:20

2023-10-13T16:33

экономика

александр дюков

газпром

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Нынешних послаблений запрета на экспорт дизельного топлива из России достаточно, чтобы избежать снижения переработки заводами "Газпром нефти", сообщил глава компании Александр Дюков журналистам в кулуарах РЭН."Экспортные поставки дизеля возобновлены. И если говорить о "Газпром нефти", на данный момент этого достаточно, чтобы избежать разгрузки заводов", - сказал Дюков, отвечая на вопрос о влиянии частичных ограничений экспорта на нефтяные компании.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр дюков, газпром, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, россия