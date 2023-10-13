https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html
"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России
"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России - РИА Новости, 13.10.2023
"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России
Нынешних послаблений запрета на экспорт дизельного топлива из России достаточно, чтобы избежать снижения переработки заводами "Газпром нефти", сообщил глава... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:20
2023-10-13T14:20
2023-10-13T16:33
экономика
александр дюков
газпром
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877966371_0:228:3236:2048_1920x0_80_0_0_8db10b165f73931fa12e9b5204fbe48c.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Нынешних послаблений запрета на экспорт дизельного топлива из России достаточно, чтобы избежать снижения переработки заводами "Газпром нефти", сообщил глава компании Александр Дюков журналистам в кулуарах РЭН."Экспортные поставки дизеля возобновлены. И если говорить о "Газпром нефти", на данный момент этого достаточно, чтобы избежать разгрузки заводов", - сказал Дюков, отвечая на вопрос о влиянии частичных ограничений экспорта на нефтяные компании.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации рынка и борьбы с "серым" экспортом. В начале октября меры были скорректированы: частично снят запрет на экспорт дизельного топлива - теперь разрешены поставки в порты по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного. Запрет на экспорт по-прежнему сохраняется для бензина и поставок дизтоплива железнодорожным транспортом.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230928/dizel-1898986074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877966371_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2175aba0bd85fa1378831d66061dc02d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр дюков, газпром, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, россия
Экономика, Александр Дюков, Газпром, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Россия
"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России
Дюков: послаблений по экспорту ДТ достаточно, чтобы не снижать загрузку НПЗ