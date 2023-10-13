https://ria.ru/20231013/sukhogruzy-1902468297.html

Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России

Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России - РИА Новости, 13.10.2023

Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России

Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море, оба получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:08

2023-10-13T11:08

2023-10-13T18:01

мраморное море

турция

в мире

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СТАМБУЛ, 13 окт — РИА Новости. Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море, оба получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции."У острова Мармара в Мраморном море 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод", — отметил собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы.

https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html

мраморное море

турция

россия

украина

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мраморное море, турция, в мире, россия, украина