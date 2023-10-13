Рейтинг@Mail.ru
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 13.10.2023 (обновлено: 18:01 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sukhogruzy-1902468297.html
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России - РИА Новости, 13.10.2023
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России
Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море, оба получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:08
2023-10-13T18:01
мраморное море
турция
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902470453_0:109:637:467_1920x0_80_0_0_d9c9b3de1f8f3f7acba1cb4dd77badf1.png
СТАМБУЛ, 13 окт — РИА Новости. Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море, оба получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции."У острова Мармара в Мраморном море 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод", — отметил собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы.
https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html
мраморное море
турция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902470453_0:49:637:527_1920x0_80_0_0_eff7e8f9016466a502c537fb6a1c0a14.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мраморное море, турция, в мире, россия, украина
Мраморное море, Турция, В мире, Россия, Украина
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России

Сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из РФ

© Фото очевидцаПовреждение грузового судна HAJE HALIMEH после столкновения в Мраморном море
Повреждение грузового судна HAJE HALIMEH после столкновения в Мраморном море
© Фото очевидца
Повреждение грузового судна HAJE HALIMEH после столкновения в Мраморном море
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 13 окт — РИА Новости. Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море, оба получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У острова Мармара в Мраморном море 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.
На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.
Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
НАТО пытается возобновить экспорт зерна с Украины, заявили в Киеве
26 сентября, 21:36
 
Мраморное мореТурцияВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала