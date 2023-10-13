https://ria.ru/20231013/sukhogruzy-1902468297.html
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России - РИА Новости, 13.10.2023
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России
Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море, оба получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:08
2023-10-13T11:08
2023-10-13T18:01
мраморное море
турция
в мире
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902470453_0:109:637:467_1920x0_80_0_0_d9c9b3de1f8f3f7acba1cb4dd77badf1.png
СТАМБУЛ, 13 окт — РИА Новости. Два сухогруза с зерном столкнулись в Мраморном море, оба получили повреждения, сообщил РИА Новости источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции."У острова Мармара в Мраморном море 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей на борту, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся с сухогрузом ASOMATOS длиной 169 метров, перевозившим зерно и шедшим из порта Кавказ в России в израильский Ашдод", — отметил собеседник агентства.По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано.На фотографиях с места происшествия видно, что часть палубы HAJE HALIMEH разрушена.Первое судно ходит под флагом Коморских Островов, второе — под флагом Панамы.
https://ria.ru/20230926/zerno-1898833279.html
мраморное море
турция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902470453_0:49:637:527_1920x0_80_0_0_eff7e8f9016466a502c537fb6a1c0a14.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мраморное море, турция, в мире, россия, украина
Мраморное море, Турция, В мире, Россия, Украина
Сухогруз с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России
Сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из РФ