https://ria.ru/20231013/su-57-1902419039.html
"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия
"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия - РИА Новости, 13.10.2023
"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия
Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:40
2023-10-13T06:40
2023-10-13T09:08
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи, пишет журнал Military Watch."Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет", — отметило издание.Журнал отмечает, что одно из главных преимуществ российского самолета заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в СВО. За счет нее Су-57 способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги. Другим выдающимся качеством российского истребителя Miliraty Watch называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет "воздух-земля". В будущем самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал", считает издание.Отдельно в журнале отметили , что Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в реальных воздушных боях и наносил удары против полноценной армии другого государства.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 килограммов. Максимальная боевая нагрузка Су-57 — десять тонн.
https://ria.ru/20230804/samolet-1888093398.html
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В мире, США, Су-57, Новое оружие России, Россия
"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия
Military Watch: истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи, пишет журнал Military Watch
.
«
"Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет", — отметило издание.
Журнал отмечает, что одно из главных преимуществ российского самолета заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в СВО. За счет нее Су-57
способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги.
Другим выдающимся качеством российского истребителя Miliraty Watch называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет "воздух-земля". В будущем самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал", считает издание.
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
Отдельно в журнале отметили , что Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в реальных воздушных боях и наносил удары против полноценной армии другого государства.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 килограммов. Максимальная боевая нагрузка Су-57 — десять тонн.
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