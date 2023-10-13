https://ria.ru/20231013/su-57-1902419039.html

"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия

"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия - РИА Новости, 13.10.2023

"Превосходит аналоги". В США удивились возможностям российского оружия

Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:40

2023-10-13T06:40

2023-10-13T09:08

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россия

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги в огневой мощи, пишет журнал Military Watch."Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <...>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет", — отметило издание.Журнал отмечает, что одно из главных преимуществ российского самолета заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в СВО. За счет нее Су-57 способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его американские и китайские аналоги. Другим выдающимся качеством российского истребителя Miliraty Watch называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет "воздух-земля". В будущем самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты "Кинжал", считает издание.Отдельно в журнале отметили , что Су-57 остается единственным истребителем пятого поколения, который участвовал в реальных воздушных боях и наносил удары против полноценной армии другого государства.Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 килограммов. Максимальная боевая нагрузка Су-57 — десять тонн.

https://ria.ru/20230804/samolet-1888093398.html

https://ria.ru/20230710/istrebiteli-1883228740.html

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в мире, сша, су-57, россия