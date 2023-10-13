https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902554111.html

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.10.2023

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие за неделю отразили четыре атаки украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял около 400 солдат, три танка, 9... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:00

2023-10-13T15:00

2023-10-13T15:08

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили четыре атаки украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял около 400 солдат, три танка, 9 бронемашин и 14 артиллерийских орудий, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, в мире