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Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.10.2023
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за неделю отразили четыре атаки украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял около 400 солдат, три танка, 9... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:00
2023-10-13T15:00
2023-10-13T15:08
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю отразили четыре атаки украинских войск на Запорожском направлении, противник потерял около 400 солдат, три танка, 9 бронемашин и 14 артиллерийских орудий, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российских войск при поддержке авиации и артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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безопасность, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, В мире
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
МО: ВС России за неделю отразили четыре атаки ВСУ в районах Вербового и Работино