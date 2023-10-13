https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902553884.html

Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ

Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023

Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины, в частности, был уничтожен склад... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:00

2023-10-13T15:00

2023-10-13T16:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке."В период с 7 по 13 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме "Умань" в Черкасской области".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ Вооруженные силы РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. 2023-10-13T15:00 true PT7M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)