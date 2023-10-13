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Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
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15:00 13.10.2023 (обновлено: 16:41 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902553884.html
Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ
Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины, в частности, был уничтожен склад... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:00
2023-10-13T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке."В период с 7 по 13 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме "Умань" в Черкасской области".
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60
353
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Конашенков об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало об ударах "Искандерами" и дронами по объектам ВСУ

ВС РФ с 7 по 13 октября нанесли 8 ударов "Искандерами" и БПЛА по объектам ВСУ

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке.
«
"В период с 7 по 13 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами. Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества, цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "в результате ударов уничтожены склад хранения катеров типа Willard производства США, полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ "Херсон", склад военной техники на судоремонтном заводе "Дунайсудосервис" в городе Ильичевск Одесской области, а также база хранения горюче-смазочных материалов на аэродроме "Умань" в Черкасской области".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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