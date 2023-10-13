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Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая - РИА Новости, 13.10.2023
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16:54 13.10.2023 (обновлено: 17:09 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902599647.html
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая - РИА Новости, 13.10.2023
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая
Никаких противоречий у РФ и Китая в сотрудничестве нет, а наоборот есть синергия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:54
2023-10-13T17:09
в мире
китай
владимир путин
россия
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Никаких противоречий у РФ и Китая в сотрудничестве нет, а наоборот есть синергия, сообщил президент России Владимир Путин."У нас никаких противоречий нет, наоборот даже есть синергия определенная", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве России и Китая.
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в мире, китай, владимир путин, россия
В мире, Китай, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая

Путин: у РФ и КНР нет никаких противоречий в сотрудничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Никаких противоречий у РФ и Китая в сотрудничестве нет, а наоборот есть синергия, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас никаких противоречий нет, наоборот даже есть синергия определенная", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве России и Китая.
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русском - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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