https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902599647.html

Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая

Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая - РИА Новости, 13.10.2023

Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая

Никаких противоречий у РФ и Китая в сотрудничестве нет, а наоборот есть синергия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:54

2023-10-13T16:54

2023-10-13T17:09

в мире

китай

владимир путин

россия

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Никаких противоречий у РФ и Китая в сотрудничестве нет, а наоборот есть синергия, сообщил президент России Владимир Путин."У нас никаких противоречий нет, наоборот даже есть синергия определенная", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве России и Китая.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

китай

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в мире, китай, владимир путин, россия