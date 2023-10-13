https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902599647.html
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая - РИА Новости, 13.10.2023
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая
Никаких противоречий у РФ и Китая в сотрудничестве нет, а наоборот есть синергия, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:54
2023-10-13T16:54
2023-10-13T17:09
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Никаких противоречий у РФ и Китая в сотрудничестве нет, а наоборот есть синергия, сообщил президент России Владимир Путин."У нас никаких противоречий нет, наоборот даже есть синергия определенная", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве России и Китая.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
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в мире, китай, владимир путин, россия
В мире, Китай, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о синергии в отношениях России и Китая
Путин: у РФ и КНР нет никаких противоречий в сотрудничестве