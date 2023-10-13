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Сотрудничество России и стран Центральной Азии стабильное, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2023
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16:52 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902598723.html
Сотрудничество России и стран Центральной Азии стабильное, заявил Песков
Сотрудничество России и стран Центральной Азии стабильное, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2023
Сотрудничество России и стран Центральной Азии стабильное, заявил Песков
Сотрудничество России и стран Центральной Азии комплексное и стабильное, в отличие от эпизодических подачек, которые предлагают региону некоторые другие страны, РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:52
2023-10-13T16:52
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центральная азия
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и стран Центральной Азии комплексное и стабильное, в отличие от эпизодических подачек, которые предлагают региону некоторые другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы говорим о более комплексном, взаимодобавляющем сотрудничестве. Экономики двух стран плотно переплетаются, когда взаимные инвестиции, наша совместная интеграция обеспечивает свободное движение трудовой силы, капиталов. Это гораздо более комплексное и стабильное сотрудничество, нежели чем эпизодические подачки, которые предлагают некоторые другие страны", - сказал Песков. Он также прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который а феврале этого года в ходе своего турне по Центральной Азии, пообещал странам региона поддержку в размере 25 миллионов долларов. "Каждая из этих стран может подарить Блинкену 25 миллионов долларов, чтобы он ничего им не обещал", - сказал представитель Кремля.
https://ria.ru/20230911/kitay-1895571654.html
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россия, центральная азия, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, в мире
Россия, Центральная Азия, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, В мире
Сотрудничество России и стран Центральной Азии стабильное, заявил Песков

Песков: сотрудничество России и стран Центральной Азии комплексное и стабильное

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и стран Центральной Азии комплексное и стабильное, в отличие от эпизодических подачек, которые предлагают региону некоторые другие страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы говорим о более комплексном, взаимодобавляющем сотрудничестве. Экономики двух стран плотно переплетаются, когда взаимные инвестиции, наша совместная интеграция обеспечивает свободное движение трудовой силы, капиталов. Это гораздо более комплексное и стабильное сотрудничество, нежели чем эпизодические подачки, которые предлагают некоторые другие страны", - сказал Песков.
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Он также прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, который а феврале этого года в ходе своего турне по Центральной Азии, пообещал странам региона поддержку в размере 25 миллионов долларов.
"Каждая из этих стран может подарить Блинкену 25 миллионов долларов, чтобы он ничего им не обещал", - сказал представитель Кремля.
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