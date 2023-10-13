https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902584840.html

Сийярто назвал тесным сотрудничество России и США в атомной сфере

Сийярто назвал тесным сотрудничество России и США в атомной сфере - РИА Новости, 13.10.2023

Сийярто назвал тесным сотрудничество России и США в атомной сфере

Международное сотрудничество в атомной сфере остается тесным, в том числе между Россией и США, об этом свидетельствует участие американских компаний в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:12

2023-10-13T16:12

2023-10-13T16:12

венгрия

россия

сша

петер сийярто

алексей лихачев

аэс "пакш-2"

аэс "пакш"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Международное сотрудничество в атомной сфере остается тесным, в том числе между Россией и США, об этом свидетельствует участие американских компаний в строительстве АЭС "Пакш-2" и рекордные закупки США российского урана, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Хорошая новость, что началось физическое строительство АЭС "Пакш-2". Интересно, что строительство противофильтрационной завесы на площадке сейчас осуществляет американский субподрядчик. Это ясно показывает, что это международный проект, а также то, что в сфере ядерной энергетики международное сотрудничество самое тесное, ведь если бы это было не так, США бы не купили рекордное количество урана - 416 тонны за первую половину этого года - у России", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что инвестиции в Пакш "получили новый импульс", так что "по-прежнему реально подключение новых блоков АЭС "Пакш" к сети в самом начале следующего десятилетия". В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens. Оборудование турбинного острова, как планировалось, поставит консорциум в составе американской General Electric и французской Alstom. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны. Сийярто в Москве принимает участие в Российской энергетической неделе. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230911/vengriya-1895601600.html

https://ria.ru/20230918/aes-1897047112.html

https://ria.ru/20231013/plata-1902563959.html

венгрия

россия

сша

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венгрия, россия, сша, петер сийярто, алексей лихачев, аэс "пакш-2", аэс "пакш", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"