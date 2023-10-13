https://ria.ru/20231013/sostoyanie-1902598927.html

Врач рассказала о состоянии жены журналиста Sputnik Акифи

Врач рассказала о состоянии жены журналиста Sputnik Акифи - РИА Новости, 13.10.2023

Врач рассказала о состоянии жены журналиста Sputnik Акифи

Состояние супруги пострадавшего журналиста Sputnik Олеси Акифи остается стабильно тяжелым, она в сознании, в реанимации, рассказала журналистам главврач... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:52

2023-10-13T16:52

2023-10-13T17:26

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БЕЛГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Состояние супруги пострадавшего журналиста Sputnik Олеси Акифи остается стабильно тяжелым, она в сознании, в реанимации, рассказала журналистам главврач городской больницы №2 города Белгорода Ольга Мевша.Ранее генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев сообщил РИА Новости, что в результате удара украинского дрона в Белгороде ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал в своем Telegram-канале, что врачи оценивают состояние женщины как тяжелое, у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Ей провели операцию, гемодинамика стабильная, уточняли в региональном минздраве."Состояние пациентки остается стабильно тяжелым, она в сознании, дышит самостоятельно, эффективно, гемодинамически стабильна, продолжает находиться в отделении реанимации", - сказала врач.Олесе Акифи предстоит длительные лечение и восстановительный процесс, речь идет, предварительно, о нескольких месяцах, отметила медик. Одной из причин, по ее словам, является то, что у девушки "очень серьезный перелом", ей поставили штифты.В ночь на 12 октября, по данным главы региона, система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка. Выяснилось, что это родители и четырехлетняя дочь сотрудницы Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Олеси Акифи. Она и ее супруг, 29-летний журналист Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20231012/akifi-1902295466.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

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происшествия, белгород, белгородская область, россия