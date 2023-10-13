https://ria.ru/20231013/soboleznovaniya-1902630625.html

Российские мусульмане соболезнуют журналисту Sputnik, потерявшему дочь

Российские мусульмане соболезнуют журналисту Sputnik, потерявшему дочь - РИА Новости, 13.10.2023

Российские мусульмане соболезнуют журналисту Sputnik, потерявшему дочь

Руководители духовных управлений мусульман РФ выразили соболезнования семье журналиста афганской редакции Sputnik Хайбару Акифи, попавшему под обстрел в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:24

2023-10-13T18:24

2023-10-13T18:24

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белгород

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дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман РФ выразили соболезнования семье журналиста афганской редакции Sputnik Хайбару Акифи, попавшему под обстрел в Белгородской области, из-за которого погибла его дочь. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил ранее РИА Новости, что раненными в результате удара дрона ВСУ в Белгороде являются журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их 4-летняя дочь. Как уточнял в четверг губернатор Вячеслав Гладков, пострадавший мужчина находился в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Как сообщал минздрав Белгородской области, Хайбар находится в крайне тяжелом состоянии, нестабилен, медработники делают все для сохранения его жизни. "Самые искренние слова поддержки Хайбару Акифи. Ужасная трагедия. Терпения, сил и здоровья. Мусульмане Северного Кавказа разделяют ваше горе. Молитвенно мы с вами", - сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов также выразил соболезнования семье Акифи. "Молимся за выздоровление журналиста афганской редакции Sputnik. Желаем духовных и физических сил", - сообщил Аббясов. "Искренне желаем выздоровления пострадавшим, выражаем соболезнования родственникам всех погибших", - сказал руководитель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

https://ria.ru/20231012/akifi-1902295466.html

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северный кавказ, россия, белгород, рушан аббясов, дмитрий киселев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины