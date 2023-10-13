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Молдавская оппозиция осудила курс властей на разрыв с СНГ

Молдавская оппозиция осудила курс властей на разрыв с СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Молдавская оппозиция осудила курс властей на разрыв с СНГ

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" осудила курс властей республики на разрыв связей со структурами СНГ, сообщили в пресс-службе политформирования. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:15

2023-10-13T20:15

2023-10-13T20:15

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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" осудила курс властей республики на разрыв связей со структурами СНГ, сообщили в пресс-службе политформирования. Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что Грузия и Украина, которые числятся в составе СНГ, не работают в этом формате, а Молдавия практически утратила свою идентичность, но это их выбор. Он также обратил внимание на то, что СНГ остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. "К сожалению, центральные власти Молдовы перестали принимать участие в работе СНГ. Тем самым правящий в Молдове режим Санду (президент Молдавии Майя Санду - ред.) несет реальную угрозу утраты идентичности нашей страны. Партия "Возрождение" осуждает такое отношение к СНГ со стороны режима Санду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Уточняется, что партия выступает за сохранение суверенитета и укрепление нейтрального статуса страны, а также за сотрудничество со странами СНГ. "Мы готовы сотрудничать со странами СНГ и планируем вступить в ЕАЭС. Мы ставим перед собой задачу развивать агропромышленный комплекс и создавать новые рабочие места", - поясняется в сообщении партии. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230927/moldaviya-1898949892.html

https://ria.ru/20230806/moldaviya-1887964609.html

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молдавия, россия, майя санду, владимир путин, снг, евразийский экономический союз, в мире