https://ria.ru/20231013/sng-1902591498.html
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ
Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:32
2023-10-13T16:32
2023-10-13T16:58
снг
россия
владимир путин
политика
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин."Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес. "Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, россия, владимир путин, политика
СНГ, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ
Путин: дискуссия на саммите СНГ была очень оживленной
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин.
"Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию
.
Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес. "Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
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