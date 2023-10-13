https://ria.ru/20231013/sng-1902591498.html

Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ

Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ

Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:32

2023-10-13T16:32

2023-10-13T16:58

снг

россия

владимир путин

политика

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин."Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес. "Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.

https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, россия, владимир путин, политика