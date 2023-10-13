Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 13.10.2023 (обновлено: 16:58 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sng-1902591498.html
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ
Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:32
2023-10-13T16:58
снг
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902500864_0:360:3001:2048_1920x0_80_0_0_cae7fd9eb55db9ff7afe5b4443430b0f.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин."Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес. "Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902500864_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_4877d78d88ba88088e6d7b68d2a62e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, россия, владимир путин, политика
СНГ, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил об оживленной дискуссии на саммите СНГ

Путин: дискуссия на саммите СНГ была очень оживленной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин.
"Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес. "Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах
Вчера, 15:20
 
СНГРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала