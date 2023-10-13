https://ria.ru/20231013/sng-1902591106.html

Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин

Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023

Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин

Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:31

2023-10-13T16:31

2023-10-13T16:44

в мире

снг

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин."У нас все решения принимаются на основе консенсуса. Если наши коллеги видят интерес в том, чтобы сохранять такие отношения, значит мы будем это делать со всей стороны. Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес."Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.

https://ria.ru/20231013/dokumenty-1902559369.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, снг, владимир путин