https://ria.ru/20231013/sng-1902591106.html
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин
Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:31
2023-10-13T16:31
2023-10-13T16:44
в мире
снг
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин."У нас все решения принимаются на основе консенсуса. Если наши коллеги видят интерес в том, чтобы сохранять такие отношения, значит мы будем это делать со всей стороны. Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес."Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
https://ria.ru/20231013/dokumenty-1902559369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снг, владимир путин
В мире, СНГ, Владимир Путин
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин
Путин: все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас все решения принимаются на основе консенсуса. Если наши коллеги видят интерес в том, чтобы сохранять такие отношения, значит мы будем это делать со всей стороны. Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес.
"Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
Страны СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов