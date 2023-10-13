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Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
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16:31 13.10.2023 (обновлено: 16:44 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sng-1902591106.html
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2023
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин
Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:31
2023-10-13T16:44
в мире
снг
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин."У нас все решения принимаются на основе консенсуса. Если наши коллеги видят интерес в том, чтобы сохранять такие отношения, значит мы будем это делать со всей стороны. Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес."Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
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в мире, снг, владимир путин
В мире, СНГ, Владимир Путин
Решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, заявил Путин

Путин: все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Все решения в СНГ принимаются на основе консенсуса, сегодня на саммите СНГ дискуссия была очень оживленной, заявил президент России Владимир Путин.
«
"У нас все решения принимаются на основе консенсуса. Если наши коллеги видят интерес в том, чтобы сохранять такие отношения, значит мы будем это делать со всей стороны. Насколько я видел сегодня, дискуссия шла очень оживленно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Президент отметил, что было подписано много документов, представляющих взаимный интерес.
"Перед тем как их принять, мы дискутировали, разговаривали по различным аспектам этих документов, они подписаны", - отметил Путин.
Заседание Совета глав государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Страны СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов
Вчера, 15:17
 
В миреСНГВладимир Путин
 
 
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