https://ria.ru/20231013/sng-1902493639.html
Путин заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с партнерами по СНГ
Путин заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с партнерами по СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с партнерами по СНГ
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ дорожит исторически прочными и дружескими отношениями с партнерами по СНГ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:18
2023-10-13T12:18
2023-10-13T12:34
россия
снг
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ дорожит исторически прочными и дружескими отношениями с партнерами по СНГ."Хотел бы подчеркнуть, что Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями с партнерами по СНГ", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.Президент России добавил, что со своей стороны в следующем году в качестве председателя СНГ РФ приложит максимум усилий для всемирного углубления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества."О конкретных приоритетах нашего председательства я подробнее расскажу в расширенном составе, но безусловно, мы продолжим то, что было сделано под председательством Кыргызстана. Я хочу поблагодарить президента Кыргызстана за эту работу в течение всего года и за сегодняшнюю организацию нашей встречи", - сказал он.
https://ria.ru/20231013/putin-1902489911.html
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россия, снг, владимир путин
Россия, СНГ, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с партнерами по СНГ
Путин: Россия дорожит прочными и дружескими отношениями с партнерами по СНГ
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ дорожит исторически прочными и дружескими отношениями с партнерами по СНГ.
"Хотел бы подчеркнуть, что Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями с партнерами по СНГ", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.
Президент России добавил, что со своей стороны в следующем году в качестве председателя СНГ РФ приложит максимум усилий для всемирного углубления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.
"О конкретных приоритетах нашего председательства я подробнее расскажу в расширенном составе, но безусловно, мы продолжим то, что было сделано под председательством Кыргызстана. Я хочу поблагодарить президента Кыргызстана за эту работу в течение всего года и за сегодняшнюю организацию нашей встречи", - сказал он.
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ