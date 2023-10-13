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ВСУ пожаловались СМИ на дефицит снарядов к поставленным Британией гаубицам - РИА Новости, 13.10.2023
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18:42 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/snaryady-1902635847.html
ВСУ пожаловались СМИ на дефицит снарядов к поставленным Британией гаубицам
ВСУ пожаловались СМИ на дефицит снарядов к поставленным Британией гаубицам - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ пожаловались СМИ на дефицит снарядов к поставленным Британией гаубицам
Украинские артиллеристы пожаловались британской газете Telegraph на отсутствие снарядов к поставленным Великобританией гаубицам. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:42
2023-10-13T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинские артиллеристы пожаловались британской газете Telegraph на отсутствие снарядов к поставленным Великобританией гаубицам. Материал о проблемах с поставками снарядов к гаубицам L119 калибром 105 миллиметров вышел на сайте газеты в пятницу. Журналисты пообщались с артиллеристами ВСУ, прошедшими обучение в странах НАТО. "Британские артиллерийские орудия, поставленные Украине, замолкают на поле боя из-за недостатка боекомплекта", - говорится в материале на сайте газеты. Как отмечают журналисты, некоторым подразделениям пришлось перейти на орудия времен Второй мировой войны, так как снаряды имелись только к ним. В частности, Telegraph удалось пообщаться с артиллеристами 80-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военнослужащий с позывным "Мирон" сообщил журналистам, что его подразделение, получившее ранее 36 британских гаубиц, за неделю выпустило всего пять снарядов из-за острой нехватки боекомплекта. "Мы скоро перейдем на лук и стрелы", - цитирует газета артиллериста из отряда "Мирона". США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231012/vsu-1902351831.html
https://ria.ru/20231011/avdeevka-1902052835.html
https://ria.ru/20231013/kontrnastuplenie-1902621070.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ пожаловались СМИ на дефицит снарядов к поставленным Британией гаубицам

Telegraph: в ВСУ не хватает снарядов к поставленным Британией гаубицам

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей
Украинские военные с гаубицей - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинские артиллеристы пожаловались британской газете Telegraph на отсутствие снарядов к поставленным Великобританией гаубицам.
Материал о проблемах с поставками снарядов к гаубицам L119 калибром 105 миллиметров вышел на сайте газеты в пятницу. Журналисты пообщались с артиллеристами ВСУ, прошедшими обучение в странах НАТО.
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"Британские артиллерийские орудия, поставленные Украине, замолкают на поле боя из-за недостатка боекомплекта", - говорится в материале на сайте газеты. Как отмечают журналисты, некоторым подразделениям пришлось перейти на орудия времен Второй мировой войны, так как снаряды имелись только к ним.
В частности, Telegraph удалось пообщаться с артиллеристами 80-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военнослужащий с позывным "Мирон" сообщил журналистам, что его подразделение, получившее ранее 36 британских гаубиц, за неделю выпустило всего пять снарядов из-за острой нехватки боекомплекта. "Мы скоро перейдем на лук и стрелы", - цитирует газета артиллериста из отряда "Мирона".
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США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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