https://ria.ru/20231013/smi-1902593532.html
Путин призвал не читать американские СМИ
Путин призвал не читать американские СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин призвал не читать американские СМИ
Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:37
2023-10-13T16:37
2023-10-13T17:25
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов, вы его послушайте, он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат", - сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о том, что авиабаза в киргизском городе Кант якобы опустела.
https://ria.ru/20231013/informatsiya-1902574970.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Они вас нехорошему научат" – Путин об американских СМИ
Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
2023-10-13T16:37
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, россия, киргизия, снг, сша
Владимир Путин, В мире, Россия, Киргизия, СНГ, США
Путин призвал не читать американские СМИ
Путин: американские СМИ часто искажают действительность
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов, вы его послушайте, он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат", - сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о том, что авиабаза в киргизском городе Кант якобы опустела.
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