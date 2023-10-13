https://ria.ru/20231013/smi-1902593532.html

Путин призвал не читать американские СМИ

Путин призвал не читать американские СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

Путин призвал не читать американские СМИ

Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:37

2023-10-13T16:37

2023-10-13T17:25

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов, вы его послушайте, он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат", - сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о том, что авиабаза в киргизском городе Кант якобы опустела.

https://ria.ru/20231013/informatsiya-1902574970.html

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Кирилл Волков

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"Они вас нехорошему научат" – Путин об американских СМИ Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. 2023-10-13T16:37 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, киргизия, снг, сша