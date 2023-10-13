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Путин призвал не читать американские СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
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16:37 13.10.2023 (обновлено: 17:25 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/smi-1902593532.html
Путин призвал не читать американские СМИ
Путин призвал не читать американские СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин призвал не читать американские СМИ
Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:37
2023-10-13T17:25
владимир путин
в мире
россия
киргизия
снг
сша
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов, вы его послушайте, он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат", - сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о том, что авиабаза в киргизском городе Кант якобы опустела.
https://ria.ru/20231013/informatsiya-1902574970.html
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4.7
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"Они вас нехорошему научат" – Путин об американских СМИ
Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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4.7
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владимир путин, в мире, россия, киргизия, снг, сша
Владимир Путин, В мире, Россия, Киргизия, СНГ, США
Путин призвал не читать американские СМИ

Путин: американские СМИ часто искажают действительность

Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Американские СМИ часто искажают действительность, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они очень много, часто искажают действительность. Достаточно послушать только бывшего президента Соединенных Штатов, вы его послушайте, он вам даст хорошую характеристику сегодняшнему уровню развития американских средств массовой информации. Они вас нехорошему научат", - сказал Путин, комментируя публикации американских СМИ о том, что авиабаза в киргизском городе Кант якобы опустела.
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