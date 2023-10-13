https://ria.ru/20231013/smertnost-1902419906.html

Неонатолог рассказал о низкой младенческой смертности в Москве

Неонатолог рассказал о низкой младенческой смертности в Москве - РИА Новости, 13.10.2023

Неонатолог рассказал о низкой младенческой смертности в Москве

Показатель младенческой смертности в Москве в настоящий момент почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:43

2023-10-13T06:43

2023-10-13T06:43

общество

москва

морозовская детская городская клиническая больница

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722054_343:391:3072:1926_1920x0_80_0_0_5bbc1de3a044f1a4ab06afbd999dbabd.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в Москве в настоящий момент почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев. По его словам, Москва является городом притяжения для пациентов, имеющих тяжелые заболевания, и концентрация таких пациентов достаточно высока. "Многие беременные из других регионов, у которых диагностированы проблемы с беременностью или у плода, выбирают город Москву для того, чтобы здесь родоразрешиться и чтобы помощь младенцу была оказана с первых минут. И, несмотря на эту высокую концентрацию, в том числе пациентов, приезжающих к нам в рамках медицинского туризма, – и акушерского, и неонатального, в городе Москве в настоящий момент этот показатель почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель. Я считаю, это значительное достижение города Москвы", - сказал Горев. Собеседник агентства рассказал, что в 2012 году был пик повышения младенческой смертности по всей стране, с тех пор сохраняется тенденция по снижению младенческой смертности. "За последние пять лет она усилилась, и сегодня этот показатель составляет около 3,5 промилле. Это очень низкий показатель, которого мы добились усердной работой и возможностью использовать самые современные технологии и оборудование, но все равно это означает то, что, к сожалению, на каждую тысячу родов мы теряем три ребенка до года", - добавил Горев.

https://ria.ru/20231013/neonatolog-1902414015.html

https://ria.ru/20231004/preparaty-1900359343.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, морозовская детская городская клиническая больница