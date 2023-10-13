https://ria.ru/20231013/smertnost-1902419906.html
Неонатолог рассказал о низкой младенческой смертности в Москве
Неонатолог рассказал о низкой младенческой смертности в Москве - РИА Новости, 13.10.2023
Неонатолог рассказал о низкой младенческой смертности в Москве
Показатель младенческой смертности в Москве в настоящий момент почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:43
2023-10-13T06:43
2023-10-13T06:43
общество
москва
морозовская детская городская клиническая больница
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в Москве в настоящий момент почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев. По его словам, Москва является городом притяжения для пациентов, имеющих тяжелые заболевания, и концентрация таких пациентов достаточно высока. "Многие беременные из других регионов, у которых диагностированы проблемы с беременностью или у плода, выбирают город Москву для того, чтобы здесь родоразрешиться и чтобы помощь младенцу была оказана с первых минут. И, несмотря на эту высокую концентрацию, в том числе пациентов, приезжающих к нам в рамках медицинского туризма, – и акушерского, и неонатального, в городе Москве в настоящий момент этот показатель почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель. Я считаю, это значительное достижение города Москвы", - сказал Горев. Собеседник агентства рассказал, что в 2012 году был пик повышения младенческой смертности по всей стране, с тех пор сохраняется тенденция по снижению младенческой смертности. "За последние пять лет она усилилась, и сегодня этот показатель составляет около 3,5 промилле. Это очень низкий показатель, которого мы добились усердной работой и возможностью использовать самые современные технологии и оборудование, но все равно это означает то, что, к сожалению, на каждую тысячу родов мы теряем три ребенка до года", - добавил Горев.
https://ria.ru/20231013/neonatolog-1902414015.html
https://ria.ru/20231004/preparaty-1900359343.html
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общество, москва, морозовская детская городская клиническая больница
Общество, Москва, Морозовская детская городская клиническая больница
Неонатолог рассказал о низкой младенческой смертности в Москве
Неонатолог: младенческая смертность в Москве почти на 30% ниже, чем по России
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в Москве в настоящий момент почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев.
По его словам, Москва является городом притяжения для пациентов, имеющих тяжелые заболевания, и концентрация таких пациентов достаточно высока.
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"Многие беременные из других регионов, у которых диагностированы проблемы с беременностью или у плода, выбирают город Москву для того, чтобы здесь родоразрешиться и чтобы помощь младенцу была оказана с первых минут. И, несмотря на эту высокую концентрацию, в том числе пациентов, приезжающих к нам в рамках медицинского туризма, – и акушерского, и неонатального, в городе Москве в настоящий момент этот показатель почти на 30% ниже, чем общероссийский и среднероссийский показатель. Я считаю, это значительное достижение города Москвы", - сказал Горев.
Собеседник агентства рассказал, что в 2012 году был пик повышения младенческой смертности по всей стране, с тех пор сохраняется тенденция по снижению младенческой смертности.
"За последние пять лет она усилилась, и сегодня этот показатель составляет около 3,5 промилле. Это очень низкий показатель, которого мы добились усердной работой и возможностью использовать самые современные технологии и оборудование, но все равно это означает то, что, к сожалению, на каждую тысячу родов мы теряем три ребенка до года", - добавил Горев.
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