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Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального
Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального - РИА Новости, 13.10.2023
Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального
Следствие просит арестовать адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:22
2023-10-13T19:22
2023-10-13T19:22
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Ранее ряд СМИ сообщил, что были проведены обыски у адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, являющихся защитниками Навального.
https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html
https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html
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происшествия, москва, россия, алексей навальный, алексей липцер, вадим кобзев
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Навальный, Алексей Липцер, Вадим Кобзев
Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального
СК попросил арестовать адвоката Навального Сергунина