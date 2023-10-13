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Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального - РИА Новости, 13.10.2023
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19:22 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sledstvie-1902647369.html
Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального
Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального - РИА Новости, 13.10.2023
Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального
Следствие просит арестовать адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T19:22
2023-10-13T19:22
происшествия
москва
россия
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алексей липцер
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Ранее ряд СМИ сообщил, что были проведены обыски у адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, являющихся защитниками Навального.
https://ria.ru/20231013/navalnyy-1902641620.html
https://ria.ru/20230927/prigovor-1898997806.html
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происшествия, москва, россия, алексей навальный, алексей липцер, вадим кобзев
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Навальный, Алексей Липцер, Вадим Кобзев
Следствие попросило арестовать одного из адвокатов Навального

СК попросил арестовать адвоката Навального Сергунина

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Следствие просит арестовать адвоката Игоря Сергунина, который представляет интересы Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В ФПА взяли на контроль ситуацию с обысками у адвокатов Навального
Вчера, 18:58
По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ранее ряд СМИ сообщил, что были проведены обыски у адвокатов Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева, являющихся защитниками Навального.
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ПроисшествияМоскваРоссияАлексей НавальныйАлексей ЛипцерВадим Кобзев
 
 
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