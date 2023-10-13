https://ria.ru/20231013/sistema-1902499042.html

Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной

Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной - РИА Новости, 13.10.2023

Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной

Благодаря Российской академии образования система образования становится более эффективной, осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:38

2023-10-13T12:38

2023-10-13T12:38

год педагога и наставника

михаил мишустин

российская академия образования

ольга васильева

общество

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Благодаря Российской академии образования система образования становится более эффективной, осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Благодаря вашим трудам и прикладным разработкам развиваются гуманитарные науки, система образования становится более эффективной, а также осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов. Вы делаете все, чтобы в школах, техникумах и вузах воспитанники получали современные знания, могли реализовать свои способности", - сказал Мишустин в поздравлении к 80-летию РАО, его слова прочитала президент РАО Ольга Васильева. Он отметил, что сегодня Российская академия образования приумножает достижения своих предшественников и является крупнейшим исследовательским центром, активно участвует в решении ключевых государственных задач, вносит большой вклад в укрепление интеллектуального и творческого потенциала России. "Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 80-летием Российской академии образования. Уверен, что он станет одним из ярких событий Года педагога и наставника, который отмечается в стране. Ваша история берет свое начало в Великую Отечественную войну, несмотря на сложное время - образование всегда было в приоритете у государства, являлось одной из главных движущих сил. И поэтому октябре 1943 правительством Советского союза было принято решение об основании первого комплексного научно-исследовательского учреждения в области педагогики", - заключил председатель правительства РФ.

https://ria.ru/20231013/pedagogika-1902477343.html

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михаил мишустин, российская академия образования, ольга васильева, общество