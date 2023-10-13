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Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной - РИА Новости, 13.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:38 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sistema-1902499042.html
Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной
Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной - РИА Новости, 13.10.2023
Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной
Благодаря Российской академии образования система образования становится более эффективной, осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:38
2023-10-13T12:38
год педагога и наставника
михаил мишустин
российская академия образования
ольга васильева
общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Благодаря Российской академии образования система образования становится более эффективной, осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Благодаря вашим трудам и прикладным разработкам развиваются гуманитарные науки, система образования становится более эффективной, а также осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов. Вы делаете все, чтобы в школах, техникумах и вузах воспитанники получали современные знания, могли реализовать свои способности", - сказал Мишустин в поздравлении к 80-летию РАО, его слова прочитала президент РАО Ольга Васильева. Он отметил, что сегодня Российская академия образования приумножает достижения своих предшественников и является крупнейшим исследовательским центром, активно участвует в решении ключевых государственных задач, вносит большой вклад в укрепление интеллектуального и творческого потенциала России. "Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 80-летием Российской академии образования. Уверен, что он станет одним из ярких событий Года педагога и наставника, который отмечается в стране. Ваша история берет свое начало в Великую Отечественную войну, несмотря на сложное время - образование всегда было в приоритете у государства, являлось одной из главных движущих сил. И поэтому октябре 1943 правительством Советского союза было принято решение об основании первого комплексного научно-исследовательского учреждения в области педагогики", - заключил председатель правительства РФ.
https://ria.ru/20231013/pedagogika-1902477343.html
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михаил мишустин, российская академия образования, ольга васильева, общество
Год педагога и наставника, Михаил Мишустин, Российская академия образования, Ольга Васильева, Общество

Мишустин: благодаря РАО система образования становится более эффективной

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание c вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Благодаря Российской академии образования система образования становится более эффективной, осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Благодаря вашим трудам и прикладным разработкам развиваются гуманитарные науки, система образования становится более эффективной, а также осуществляется подготовка нового поколения учёных и педагогов. Вы делаете все, чтобы в школах, техникумах и вузах воспитанники получали современные знания, могли реализовать свои способности", - сказал Мишустин в поздравлении к 80-летию РАО, его слова прочитала президент РАО Ольга Васильева.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин призвал развивать лучшие традиции отечественной педагогики
Вчера, 11:39
Он отметил, что сегодня Российская академия образования приумножает достижения своих предшественников и является крупнейшим исследовательским центром, активно участвует в решении ключевых государственных задач, вносит большой вклад в укрепление интеллектуального и творческого потенциала России.
"Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 80-летием Российской академии образования. Уверен, что он станет одним из ярких событий Года педагога и наставника, который отмечается в стране. Ваша история берет свое начало в Великую Отечественную войну, несмотря на сложное время - образование всегда было в приоритете у государства, являлось одной из главных движущих сил. И поэтому октябре 1943 правительством Советского союза было принято решение об основании первого комплексного научно-исследовательского учреждения в области педагогики", - заключил председатель правительства РФ.
 
Год педагога и наставникаМихаил МишустинРоссийская академия образованияОльга ВасильеваОбщество
 
 
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