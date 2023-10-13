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Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии - РИА Новости, 13.10.2023
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12:21 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/shkolniki-1902494054.html
Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии
Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии - РИА Новости, 13.10.2023
Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии
Полиция опрашивает школьников, которые избили одноклассницу во время урока в сельской школе, девочку в тяжёлом состоянии эвакуировали на вертолете в Уфу,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:21
2023-10-13T12:21
происшествия
уфа
кармаскалинский район
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УФА, 13 окт - РИА Новости. Полиция опрашивает школьников, которые избили одноклассницу во время урока в сельской школе, девочку в тяжёлом состоянии эвакуировали на вертолете в Уфу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Инцидент произошел 10 октября в средней школе села Савалеево Кармаскалинского района. Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое 11-летних шестиклассников избили 12-летнюю ученицу. Получившая травмы девочка пошла домой только после занятий, оттуда её доставили в районную больницу, а позже санавиацией эвакуировали в республиканскую больницу в Уфу. В минздраве региона РИА Новости сообщали, что школьница госпитализирована в состоянии средней тяжести. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Специалисты проверят условия обучения и жилищно-бытовые условия проживания семьи девочки. "В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. Опрашиваются предполагаемые участники произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20231004/shkolnitsy-1900321900.html
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уфа
кармаскалинский район
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происшествия, уфа, кармаскалинский район
Происшествия, Уфа, Кармаскалинский район
Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии

Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу во время урока в Башкирии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 окт - РИА Новости. Полиция опрашивает школьников, которые избили одноклассницу во время урока в сельской школе, девочку в тяжёлом состоянии эвакуировали на вертолете в Уфу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Инцидент произошел 10 октября в средней школе села Савалеево Кармаскалинского района. Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое 11-летних шестиклассников избили 12-летнюю ученицу. Получившая травмы девочка пошла домой только после занятий, оттуда её доставили в районную больницу, а позже санавиацией эвакуировали в республиканскую больницу в Уфу. В минздраве региона РИА Новости сообщали, что школьница госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
В красноярском Ачинске возбудили дело после драки четырех школьниц
4 октября, 06:27
Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Специалисты проверят условия обучения и жилищно-бытовые условия проживания семьи девочки.
"В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. Опрашиваются предполагаемые участники произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Канцелярский нож, которым четырнадцатилетняя девочка в Новосибирской области в ходе конфликта пыталась убить 13-летнюю школьницу - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Под Новосибирском девочка пыталась убить школьницу канцелярским ножом
2 октября, 15:25
 
ПроисшествияУфаКармаскалинский район
 
 
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