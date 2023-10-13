https://ria.ru/20231013/shkolniki-1902494054.html

Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии

Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии - РИА Новости, 13.10.2023

Полиция опросит школьников, избивших одноклассницу в Башкирии

Полиция опрашивает школьников, которые избили одноклассницу во время урока в сельской школе, девочку в тяжёлом состоянии эвакуировали на вертолете в Уфу,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:21

2023-10-13T12:21

2023-10-13T12:21

происшествия

уфа

кармаскалинский район

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УФА, 13 окт - РИА Новости. Полиция опрашивает школьников, которые избили одноклассницу во время урока в сельской школе, девочку в тяжёлом состоянии эвакуировали на вертолете в Уфу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Инцидент произошел 10 октября в средней школе села Савалеево Кармаскалинского района. Во время урока, когда учитель вышла из кабинета, двое 11-летних шестиклассников избили 12-летнюю ученицу. Получившая травмы девочка пошла домой только после занятий, оттуда её доставили в районную больницу, а позже санавиацией эвакуировали в республиканскую больницу в Уфу. В минздраве региона РИА Новости сообщали, что школьница госпитализирована в состоянии средней тяжести. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Специалисты проверят условия обучения и жилищно-бытовые условия проживания семьи девочки. "В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. Опрашиваются предполагаемые участники произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20231004/shkolnitsy-1900321900.html

https://ria.ru/20231002/nozh-1899978333.html

уфа

кармаскалинский район

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, уфа, кармаскалинский район