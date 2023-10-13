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СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны - РИА Новости, 13.10.2023
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18:25 13.10.2023 (обновлено: 18:55 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны - РИА Новости, 13.10.2023
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны
Семью напавшего на лицей в Аррасе на севере Франции выходца из Чечни в 2014 году должны были депортировать из Франции, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T18:25
2023-10-13T18:55
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Семью напавшего на лицей в Аррасе на севере Франции выходца из Чечни в 2014 году должны были депортировать из Франции, сообщило издание Figaro. "Утром в феврале 2014 года семью Могушкова разбудили пограничники. Родителей и их пятерых детей доставили в аэропорт Сен-Жак-де-ла-Ланд (в регионе Бретань), чтобы оттуда отвезти в парижский аэропорт Шарля де Голля, где их должны были посадить на рейс до Москвы", - сообщает СМИ. Но многочисленные ассоциации по защите прав беженцев выступили в их защиту. Надавив на местных политиков в преддверии муниципальных выборов в Ренне, они добились освобождения семьи. В пятницу в районе 11 утра 20-летний выходец из Чечни напал на людей в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего. По информации СМИ, нападавший входил в списки лиц радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения террористических актов. Сообщается, что задержанный в пятницу брат нападавшего был также задержан в 2019 году по обвинениям в подготовке теракта. Он преследовался полицией за "оправдание терроризма". По информации источника РИА Новости, это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Как сообщил телеканал BFMTV, еще один брат нападавшего был приговорен за "пособничество террористам" и отбывает срок в тюрьме в Париже. По этой статье его приговорили к 5 годам лишения свободы, и ещё к 18 месяцам - за оправдание терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html
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в мире, россия, франция, париж, шарль де голль
В мире, Россия, Франция, Париж, Шарль де Голль
СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны

Figaro: семью напавшего на школу в Аррасе должны были выслать из страны в 2014 г

© AFP 2023 / DENIS CHARLETСпасатели и медицинские работники возле лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
Спасатели и медицинские работники возле лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / DENIS CHARLET
Спасатели и медицинские работники возле лицея Гамбетта в Аррасе во Франции. 13 октября 2023
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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Семью напавшего на лицей в Аррасе на севере Франции выходца из Чечни в 2014 году должны были депортировать из Франции, сообщило издание Figaro.
"Утром в феврале 2014 года семью Могушкова разбудили пограничники. Родителей и их пятерых детей доставили в аэропорт Сен-Жак-де-ла-Ланд (в регионе Бретань), чтобы оттуда отвезти в парижский аэропорт Шарля де Голля, где их должны были посадить на рейс до Москвы", - сообщает СМИ.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Лионе задержали мужчину, кричавшего "Аллах акбар" и угрожавшего ножом
11 октября, 21:58
Но многочисленные ассоциации по защите прав беженцев выступили в их защиту. Надавив на местных политиков в преддверии муниципальных выборов в Ренне, они добились освобождения семьи.
В пятницу в районе 11 утра 20-летний выходец из Чечни напал на людей в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего.
По информации СМИ, нападавший входил в списки лиц радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения террористических актов.
Сообщается, что задержанный в пятницу брат нападавшего был также задержан в 2019 году по обвинениям в подготовке теракта. Он преследовался полицией за "оправдание терроризма".
По информации источника РИА Новости, это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии.
Как сообщил телеканал BFMTV, еще один брат нападавшего был приговорен за "пособничество террористам" и отбывает срок в тюрьме в Париже. По этой статье его приговорили к 5 годам лишения свободы, и ещё к 18 месяцам - за оправдание терроризма.
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Две еврейские школы в Лондоне закроются из-за роста антисемитизма
12 октября, 21:48
* Запрещенная в России террористическая организация
 
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