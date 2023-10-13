https://ria.ru/20231013/shkola-1902630934.html

СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны

СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны - РИА Новости, 13.10.2023

СМИ: семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны

Семью напавшего на лицей в Аррасе на севере Франции выходца из Чечни в 2014 году должны были депортировать из Франции, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:25

2023-10-13T18:25

2023-10-13T18:55

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Семью напавшего на лицей в Аррасе на севере Франции выходца из Чечни в 2014 году должны были депортировать из Франции, сообщило издание Figaro. "Утром в феврале 2014 года семью Могушкова разбудили пограничники. Родителей и их пятерых детей доставили в аэропорт Сен-Жак-де-ла-Ланд (в регионе Бретань), чтобы оттуда отвезти в парижский аэропорт Шарля де Голля, где их должны были посадить на рейс до Москвы", - сообщает СМИ. Но многочисленные ассоциации по защите прав беженцев выступили в их защиту. Надавив на местных политиков в преддверии муниципальных выборов в Ренне, они добились освобождения семьи. В пятницу в районе 11 утра 20-летний выходец из Чечни напал на людей в лицее Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!". Один человек погиб, несколько других получили ранения. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. У другой школы задержали брата напавшего. По информации СМИ, нападавший входил в списки лиц радикальных исламистов, за которыми ведётся слежка ради предотвращения террористических актов. Сообщается, что задержанный в пятницу брат нападавшего был также задержан в 2019 году по обвинениям в подготовке теракта. Он преследовался полицией за "оправдание терроризма". По информации источника РИА Новости, это Мовсар Могушков, ранее он был судим за публикацию в соцсетях материалов ИГИЛ*. По словам источника, семья задержанных ранее пыталась получить во Франции политическое убежище, это выходцы из Ингушетии. Как сообщил телеканал BFMTV, еще один брат нападавшего был приговорен за "пособничество террористам" и отбывает срок в тюрьме в Париже. По этой статье его приговорили к 5 годам лишения свободы, и ещё к 18 месяцам - за оправдание терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231011/muzhchina-1902136324.html

https://ria.ru/20231012/shkoly-1902389758.html

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в мире, россия, франция, париж, шарль де голль