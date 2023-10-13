Рейтинг@Mail.ru
Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/shkola-1902518988.html
Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году
Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году - РИА Новости, 13.10.2023
Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году
В подмосковном Королеве строится школа, которая сможет вместить 825 учеников, здание планируют сдать в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:36
2023-10-13T13:36
королев
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902516207_12:0:1150:640_1920x0_80_0_0_2fd0329219df0ad817cc97dd416a5049.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В подмосковном Королеве строится школа, которая сможет вместить 825 учеников, здание планируют сдать в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Учебное здание находится на улице Первомайская. На объекте уже полностью выполнены монолитные конструкции нижних этажей, проложены сети водоснабжения.По проекту здание школы будет четырехэтажным, общей площадью порядка 12,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут расположены современные классы, большая столовая, медицинский блок, два спортивных и актовый залы с современным оборудованием.Прилегающую территорию оборудуют игровыми и спортивными площадками, озеленят и благоустроят. Сдать школу планируется в 2025 году.Новая школа – далеко не первая в наукограде. За последние годы в округе построено четыре школы и четыре новых корпуса для существующих школ, открыто дополнительно около 4,5 тысячи учебных мест.
https://ria.ru/20231010/shkola-1901676575.html
королев
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902516207_155:0:1008:640_1920x0_80_0_0_edd9d6cbe2e206f21c6f1d428257c829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
королев, московская область (подмосковье)
Королев, Московская область (Подмосковье)

Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году

© Пресс-служба администрации КоролеваПроектное решение новой школы на 825 мест в подмосковном Королеве
Проектное решение новой школы на 825 мест в подмосковном Королеве
© Пресс-служба администрации Королева
Проектное решение новой школы на 825 мест в подмосковном Королеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В подмосковном Королеве строится школа, которая сможет вместить 825 учеников, здание планируют сдать в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Учебное здание находится на улице Первомайская. На объекте уже полностью выполнены монолитные конструкции нижних этажей, проложены сети водоснабжения.
По проекту здание школы будет четырехэтажным, общей площадью порядка 12,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут расположены современные классы, большая столовая, медицинский блок, два спортивных и актовый залы с современным оборудованием.
Прилегающую территорию оборудуют игровыми и спортивными площадками, озеленят и благоустроят. Сдать школу планируется в 2025 году.
Новая школа – далеко не первая в наукограде. За последние годы в округе построено четыре школы и четыре новых корпуса для существующих школ, открыто дополнительно около 4,5 тысячи учебных мест.
Технологический университет имени А.А. Леонова в Королеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В подмосковном Королеве планируют создать Передовую инженерную школу
10 октября, 10:45
 
КоролевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала