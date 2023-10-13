https://ria.ru/20231013/shkola-1902518988.html

Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году

Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году - РИА Новости, 13.10.2023

Новую школу на 825 мест сдадут в подмосковном Королеве в 2025 году

В подмосковном Королеве строится школа, которая сможет вместить 825 учеников, здание планируют сдать в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:36

2023-10-13T13:36

2023-10-13T13:36

королев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В подмосковном Королеве строится школа, которая сможет вместить 825 учеников, здание планируют сдать в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Учебное здание находится на улице Первомайская. На объекте уже полностью выполнены монолитные конструкции нижних этажей, проложены сети водоснабжения.По проекту здание школы будет четырехэтажным, общей площадью порядка 12,5 тысячи квадратных метров. Здесь будут расположены современные классы, большая столовая, медицинский блок, два спортивных и актовый залы с современным оборудованием.Прилегающую территорию оборудуют игровыми и спортивными площадками, озеленят и благоустроят. Сдать школу планируется в 2025 году.Новая школа – далеко не первая в наукограде. За последние годы в округе построено четыре школы и четыре новых корпуса для существующих школ, открыто дополнительно около 4,5 тысячи учебных мест.

https://ria.ru/20231010/shkola-1901676575.html

королев

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

королев, московская область (подмосковье)