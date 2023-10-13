https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902474290.html

Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте

Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте - РИА Новости, 13.10.2023

Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте

На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:26

2023-10-13T11:26

2023-10-13T11:42

безопасность

севастополь

специальная военная операция на украине

черноморский флот вмф россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел Державин", тральщики и противодиверсионные катера, которые отработают уничтожение морских мин и дронов, сообщило Минобороны России."Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров", - сообщили в ведомстве.Там уточнили, что в учениях задействованы "патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера"."Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902258901.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, севастополь, черноморский флот вмф россии