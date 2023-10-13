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Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте - РИА Новости, 13.10.2023
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11:26 13.10.2023 (обновлено: 11:42 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902474290.html
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте - РИА Новости, 13.10.2023
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:26
2023-10-13T11:42
безопасность
севастополь
специальная военная операция на украине
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел Державин", тральщики и противодиверсионные катера, которые отработают уничтожение морских мин и дронов, сообщило Минобороны России."Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров", - сообщили в ведомстве.Там уточнили, что в учениях задействованы "патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера"."Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20231012/spetsoperatsiya-1902258901.html
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безопасность, севастополь, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Черноморский флот ВМФ России
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте

ЧФ: учения по поиску и уничтожению морских мин и дронов идут в бухте Севастополя

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел Державин", тральщики и противодиверсионные катера, которые отработают уничтожение морских мин и дронов, сообщило Минобороны России.
«
"Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в учениях задействованы "патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера".
"Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации", - добавили в Минобороны.
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