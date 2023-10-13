https://ria.ru/20231013/sevastopol-1902474290.html
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте - РИА Новости, 13.10.2023
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:26
2023-10-13T11:26
2023-10-13T11:42
безопасность
севастополь
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черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел Державин", тральщики и противодиверсионные катера, которые отработают уничтожение морских мин и дронов, сообщило Минобороны России."Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров", - сообщили в ведомстве.Там уточнили, что в учениях задействованы "патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера"."Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации", - добавили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Черноморский флот ВМФ России
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
ЧФ: учения по поиску и уничтожению морских мин и дронов идут в бухте Севастополя
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне, в них участвуют патрульный корабль "Павел Державин", тральщики и противодиверсионные катера, которые отработают уничтожение морских мин и дронов, сообщило Минобороны России.
«
"Сегодня на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится плановое учение по противоминной и противодиверсионной обороне. В ходе учения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и безэкипажных катеров", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что в учениях задействованы "патрульный корабль "Павел Державин", морские тральщики и противодиверсионные катера".
"Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. По окончании учения корабли вернутся в пункт постоянной дислокации", - добавили в Минобороны.
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