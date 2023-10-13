https://ria.ru/20231013/servis-1902666904.html

Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам СВО

Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам СВО - РИА Новости, 13.10.2023

Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам СВО

Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам специальной военной операции и их семьям, он позволяет быстрее рассматривать обращения по вопросам... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T20:18

2023-10-13T20:18

2023-10-13T20:18

специальная военная операция на украине

общество

россия

валерий фальков

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам специальной военной операции и их семьям, он позволяет быстрее рассматривать обращения по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства, сообщается на сайте министерства. "Минобрнауки России запустило платформу для оперативного обмена информацией с вузами и Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Она позволяет быстрее рассматривать обращения участников СВО и членов их семей по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства", - говорится в сообщении. В министерстве пояснили, что обращения рассматривает рабочая группа наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", в состав которой вошли органы власти, вузы, общественные организации и государственные корпорации, возглавляет группу глава Минобрнауки Валерий Фальков. На сегодняшний день в Минобрнауки уже поступило порядка 500 заявок, более 300 из них — об оказании содействия в получении высшего образования, еще 100 заявок касаются профессиональной подготовки остальные затрагивают вопросы повышения квалификации, перевода на бюджетную форму обучения, предоставления общежития и восстановления в университете, совместно с вузами помощь "вручную" оказана уже 180 абитуриентам из 19 регионов России, а платформа поможет ускорить процесс поступления обращения в вуз, его рассмотрения и оказания помощи, отметили в министерстве. "Мы тесно работаем с фондом над механизмами поддержки участников СВО и членов их семей. Это и квоты на поступление в вузы, и возможность перевода с платного обучения на бюджетное, и переобучение демобилизованных. Теперь наша задача сделать все эти инструменты максимально доступными и понятными. С появлением платформы координаторы фонда смогут напрямую взаимодействовать с вузами, что значительно ускорит процесс рассмотрения обращений. Отмечу, что каждое обращение находится на особом контроле Минобрнауки", - сказал замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев, его слова приводятся в сообщении. Для получения помощи в рамках работы новой платформы заявителю необходимо обратиться в филиал фонда по месту проживания, затем социальный координатор филиала через свой личный кабинет заполнит анкету, в которой отображаются данные об уровне образования заявителя, достижениях, желаемом месте обучения, форме обучения, направлении подготовки и другая информация. Заполненная анкета заявителя автоматически появится в личном кабинете ответственного лица вуза. Ответственное лицо вуза примет анкету в работу, организует взаимодействие вуза с заявителем для предоставления поддержки, Минобрнауки России и Центральный аппарат фонда скоординируют работу и окажут необходимое содействие.

https://ria.ru/20231013/svo-1902659389.html

https://ria.ru/20231013/pomosch-1902595684.html

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общество, россия, валерий фальков