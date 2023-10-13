https://ria.ru/20231013/samolety-1902414404.html

Источник: в России планируют создать Ил-212 для замены самолетов в войсках

Источник: в России планируют создать Ил-212 для замены самолетов в войсках - РИА Новости, 13.10.2023

Источник: в России планируют создать Ил-212 для замены самолетов в войсках

На замену в российских Вооруженных силах парка самолетов Ан-26 и Ан-72 планируют создать новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивными... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T03:40

2023-10-13T03:40

2023-10-13T10:24

технологии

россия

общество

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

воздушно-космические силы россии

ан-26

ан-72

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На замену в российских Вооруженных силах парка самолетов Ан-26 и Ан-72 планируют создать новый легкий военно-транспортный самолет Ил-212 с турбореактивными двигателями, рассказал РИА Новости информированный источник. Ранее министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации сообщил о решении по легким военно-транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72. Глава военного ведомства отметил, что сейчас нужно определиться со сроками — когда это решение получится воплотить в жизнь. По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о модификации проекта легкого военно-транспортного самолета Ил-112В."Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолета от предшественника по максимуму сохранится бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж. В то же время он получит турбореактивные двигатели ПД-8 вместо турбовинтовых ТВ-117С. Соответственно, будут переработаны крыло самолета и шасси, установлены новые топливная и гидросистема", — считает собеседник агентства.Источник уточнил, что "реактивные двигатели ПД-8 у Ил-212 будут устанавливаться над крылом, как и у Ан-72, чтобы обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов — высоко поднятые воздухозаборники двигателей практически исключают шанс засасывания в них различного мусора и предметов с земли". Собеседник добавил, что показатели дальности, грузоподъемности и габаритов грузовой кабины на сегодняшний день еще остаются предметом разработки, "пока можно только с уверенностью говорить, что новый самолет будет иметь большую грузоподъемность за счет более мощных двигателей". ПД-8 — российский двухконтурный турбореактивный двигатель, который, в частности, планируется устанавливать на импортозамещенном пассажирском авиалайнере SSJ-New и самолете-амфибии Бе-200. О том, что проект военно-транспортного самолета Ил-112В получит модификацию, сообщил в июне на ПМЭФ-2023 вице-премьер Денис Мантуров. Он тогда отмечал, что изменения коснутся конструкции крыла и двигателей. Позднее источник РИА Новости конкретизировал, что Ил-112В планируется переделать под реактивные двигатели ПД-8. По данным специализирующихся на авиации открытых источников, в российских ВКС эксплуатируются более 110 самолетов Ан-26 и около 30 Ан-72 — всего более 140 бортов. В 2021 году потребность Вооруженных сил в новых легких военно-транспортных самолетах (тогда Ил-112В) оценивалась в 200 машин. Таким образом сегодняшняя потребность российских ВКС в Ил-212 может оцениваться на уровне 150-200 самолетов. Как отметил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, переработка Ил-112В под турбореактивные двигатели ПД-8 потребует большого числа различных работ. "Речь, в частности, идет о новой аэродинамике и новой центровке, которые потребуют разработки нового крыла, работ по модификации фюзеляжа и шасси, новых испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ, затем полного цикла летных испытаний. То есть даже с учетом задела по Ил-112В новый вариант самолета с ПД-8 может появиться не ранее чем через три года. Более реалистичные сроки — пять лет", — рассказал эксперт. Он добавил, что ресурса Ан-26 и Ан-72, которые есть на сегодняшний день в частях российской военно-транспортной авиации, хватит на время разработки нового самолета, "однако, вероятно, понадобится донорство деталей с отдельных самолетов на другие борта и поддержка Белоруссии, так как оригинальное техническое сопровождение от КБ Антонова по очевидным причинам невозможно". Леонков высказал мнение, что "изначальный проект Ил-112В фактически находился на стадии готовности, и его также стоит довести до ума с учетом недочетов, которые привели к катастрофе опытного образца". "Тогда будет пара самолетов — турбовинтовой Ил-112В и реактивный Ил-212, которые будут способны более гибко заменить пару — турбовинтовой Ан-26 и реактивный Ан-72, так как у этих типов самолетов все же есть нюансы в условиях эксплуатации и круге выполняемых задач", — добавил специалист.Согласно техническому заданию, созданный ранее Ил-112В предназначен для транспортировки и десантирования личного состава, вооружения, легкой техники и других грузов массой 5 тонн. Планировалось, что Ил-112В заменит выбывающий парк самолетов Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В с турбовинтовыми двигателями составляла 470 километров в час, дальность с максимальной загрузкой — около 1,2 тысячи километров. Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года на аэродроме авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО". В августе 2021 года первый опытный образец самолета потерпел катастрофу в Подмосковье, весь экипаж летчиков-испытателей погиб. Предварительной причиной тогда называлось возгорание двигателя. Строительство новых образцов самолета приостановили.

https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html

https://ria.ru/20230921/nauka-1897705860.html

https://ria.ru/20230616/il-112-1878647401.html

https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html

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технологии, россия, общество, московская область (подмосковье), сергей шойгу, воздушно-космические силы россии, ан-26, ан-72