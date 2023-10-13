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Red Wings расширит авиасообщение с Израилем - РИА Новости, 13.10.2023
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Туризм
 
16:13 13.10.2023 (обновлено: 16:18 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/reysy-1902585435.html
Red Wings расширит авиасообщение с Израилем
Red Wings расширит авиасообщение с Израилем - РИА Новости, 13.10.2023
Red Wings расширит авиасообщение с Израилем
Red Wings увеличивает авиасообщение с Израилем, добавляя рейсы в аэропорты Юга России - в Махачкалу и Сочи, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:13
2023-10-13T16:18
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Red Wings увеличивает авиасообщение с Израилем, добавляя рейсы в аэропорты Юга России - в Махачкалу и Сочи, сообщили РИА Новости в компании."Принимая во внимание общий рост спроса на перелеты по маршрутам из Израиля, обращения пассажиров, желающих ускорить срок возвращения на территорию России, и учитывая действующие ограничения на выполнение полетов в ночное время, авиакомпания Red Wings информирует об увеличении частоты рейсов между Израилем и аэропортами юга России: Махачкала, Сочи", - говорится в сообщении.Отмечается, что временный рост тарифов на перевозку по маршрутам из Тель-Авива в города Российской Федерации вызван повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением/отсутствием пассажиров на маршрутах по направлению из городов России в Тель-Авив. Билеты доступны к приобретению на сайте авиакомпании. АО Red Wings предприняты меры по стабилизации тарифов на перевозки, уточняет перевозчик.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
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израиль, россия, новости - туризм, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Туризм, Израиль, Россия, Новости - Туризм, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Red Wings расширит авиасообщение с Израилем

Red Wings добавит рейсы из Израиля в аэропорты юга России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет авиакомпании Red Wings
 Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Red Wings увеличивает авиасообщение с Израилем, добавляя рейсы в аэропорты Юга России - в Махачкалу и Сочи, сообщили РИА Новости в компании.
"Принимая во внимание общий рост спроса на перелеты по маршрутам из Израиля, обращения пассажиров, желающих ускорить срок возвращения на территорию России, и учитывая действующие ограничения на выполнение полетов в ночное время, авиакомпания Red Wings информирует об увеличении частоты рейсов между Израилем и аэропортами юга России: Махачкала, Сочи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временный рост тарифов на перевозку по маршрутам из Тель-Авива в города Российской Федерации вызван повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением/отсутствием пассажиров на маршрутах по направлению из городов России в Тель-Авив. Билеты доступны к приобретению на сайте авиакомпании. АО Red Wings предприняты меры по стабилизации тарифов на перевозки, уточняет перевозчик.
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