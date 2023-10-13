В Госдуме считают, что обществу нужно высказывать позицию по релокантам
Депутат Хамзаев призвал общество высказывать мнение о релокантах
© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкАвтомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии
Автомобильная очередь на КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что обществу нужно высказывать свою позицию по релокантам, так как общественное осуждение порой худшее наказание для публичных лиц.
"Общее настроение в обществе сделать так, чтобы релоканты "почувствовали". Можно только призвать общество не оставаться в стороне от столь важного вопроса. Нужно высказывать позицию относительно таких вот личностей. Общественное осуждение порой худшее наказание для публичных лиц", - сказал он.
Ранее на пленарном заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые уехали из страны и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории России, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", не ждут на родине. По его словам, если такие люди вернутся, то "Магадан им обеспечен". После этого Носов на встрече с учителями заявил, что Колыма не примет предателей из числа релокантов, отметив, что "это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого". Губернатор добавил, что региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.