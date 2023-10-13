https://ria.ru/20231013/rebenok-1902581363.html

На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад

На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад - РИА Новости, 13.10.2023

На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад

Трехлетняя девочка в Екатеринбурге ускользнула от бабушки и в легкой одежде направилась в свой садик, на улице ее заметили прохожие и в попытке помочь отвели ее РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:03

2023-10-13T16:03

2023-10-13T16:03

происшествия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823985327_0:210:3083:1945_1920x0_80_0_0_ef7bb1f607e9ee1cb4891c65cf60157d.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Трехлетняя девочка в Екатеринбурге ускользнула от бабушки и в легкой одежде направилась в свой садик, на улице ее заметили прохожие и в попытке помочь отвели ее в другой детсад, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. Девочку обнаружили горожане, они отвели ребенка в ближайший детсад, но выяснилось, что это не то дошкольное учреждение, куда она ходит - ребенок пока говорит плохо и взрослые ее не поняли. "Девочка проживает с бабушкой. Женщина собрала ребенка в детский сад, но отвлеклась. Малолетняя самостоятельно вышла на улицу и направилась к садику. По дороге ее заметили граждане. Вскоре в дошкольное учреждение прибыла и бабушка", – пояснил собеседник агентства. Противоправных действий в отношении ребенка не совершено, добавили в полиции. По информации ura.ru, девочка шла по улице в сланцах без верхней одежды в сторону железнодорожного переезда.

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург