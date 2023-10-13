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На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад - РИА Новости, 13.10.2023
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16:03 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/rebenok-1902581363.html
На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад
На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад - РИА Новости, 13.10.2023
На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад
Трехлетняя девочка в Екатеринбурге ускользнула от бабушки и в легкой одежде направилась в свой садик, на улице ее заметили прохожие и в попытке помочь отвели ее РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:03
2023-10-13T16:03
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Трехлетняя девочка в Екатеринбурге ускользнула от бабушки и в легкой одежде направилась в свой садик, на улице ее заметили прохожие и в попытке помочь отвели ее в другой детсад, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД. Девочку обнаружили горожане, они отвели ребенка в ближайший детсад, но выяснилось, что это не то дошкольное учреждение, куда она ходит - ребенок пока говорит плохо и взрослые ее не поняли. "Девочка проживает с бабушкой. Женщина собрала ребенка в детский сад, но отвлеклась. Малолетняя самостоятельно вышла на улицу и направилась к садику. По дороге ее заметили граждане. Вскоре в дошкольное учреждение прибыла и бабушка", – пояснил собеседник агентства. Противоправных действий в отношении ребенка не совершено, добавили в полиции. По информации ura.ru, девочка шла по улице в сланцах без верхней одежды в сторону железнодорожного переезда.
https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале прохожие отвели сбежавшего от бабушки ребенка не в тот детсад

В Екатеринбурге прохожие отвели сбежавшую от бабушки девочку не в тот детсад

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДети в детском саду
Дети в детском саду - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Дети в детском саду. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Трехлетняя девочка в Екатеринбурге ускользнула от бабушки и в легкой одежде направилась в свой садик, на улице ее заметили прохожие и в попытке помочь отвели ее в другой детсад, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Девочку обнаружили горожане, они отвели ребенка в ближайший детсад, но выяснилось, что это не то дошкольное учреждение, куда она ходит - ребенок пока говорит плохо и взрослые ее не поняли.
«
"Девочка проживает с бабушкой. Женщина собрала ребенка в детский сад, но отвлеклась. Малолетняя самостоятельно вышла на улицу и направилась к садику. По дороге ее заметили граждане. Вскоре в дошкольное учреждение прибыла и бабушка", – пояснил собеседник агентства.
Противоправных действий в отношении ребенка не совершено, добавили в полиции.
По информации ura.ru, девочка шла по улице в сланцах без верхней одежды в сторону железнодорожного переезда.
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