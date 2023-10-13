https://ria.ru/20231013/rebenok-1902447568.html

В Красноярске завели дело против родителей после гибели маленькой дочери

В Красноярске завели дело против родителей после гибели маленькой дочери - РИА Новости, 13.10.2023

В Красноярске завели дело против родителей после гибели маленькой дочери

Супружеская пара из Красноярска попала под уголовное преследование после смерти их двухгодовалой дочери в результате заболевания, которое, по версии... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:33

2023-10-13T10:33

2023-10-13T12:33

происшествия

красноярск

россия

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КРАСНОЯРСК, 13 окт - РИА Новости. Супружеская пара из Красноярска попала под уголовное преследование после смерти их двухгодовалой дочери в результате заболевания, которое, по версии следователей, родители предпочли лечить только с помощью нетрадиционной медицины, также они с рождения не кормили ребенка белковой пищей животного происхождения, сообщает ГСУСК региона.По данным местных СМИ, родители практиковали сыроедение (ели сырые продукты, без варки и жарки), а также полностью отказались от мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов. Согласно данным их страницы в соцсетях, семья несколько лет назад открыла свой бизнес по продаже домашнего сыродавленного масла, но вскоре после смерти дочери закрыла его. В одном из интервью отец, рассказывая о том, что на свой малый бизнес он получил грант от государства, признался, что его дети не едят "ни молочку, ни мяса", отказываются от вареной еды. Кроме того мужчина заявлял, что при его образе жизни не нужно обращаться к врачам."Следственным отделом.. .предъявлено обвинение 35-летнему жителю Красноярска и его 36-летней супруге в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним), ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству)", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемые с момента рождения ребенка родители исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, с момента рождения девочки родители полностью отказались от медицинской помощи ребенку, не наблюдали ее у врачей."Супруги при лечении ребенка обращались за помощью только к специалистам нетрадиционной медицины. В апреле 2023 года девочка в возрасте 2-х заболела простудным заболеванием, при этом родители не обратились за квалифицированной медицинской помощью, самостоятельно лечили ребенка. Спустя два дня девочка скончалась", - сообщает следствие.В следствии пояснили, что родители не считают себя вегетарианцами или сыроедами.Отмечается, что обвиняемые воспитывают ещё двух дочерей семи и четырех лет. В настоящее время семья находится на контроле органов опеки, начата процедура по ограничению родительских прав.

https://ria.ru/20230929/srok-1899479940.html

https://ria.ru/20211124/devochka-1760470010.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярск, россия