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Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2023
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Новости Подмосковья
 
11:34 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/reabilitatsiya-1902475231.html
Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье
Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2023
Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье
Бесплатный 21-дневный курс в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" Московской области прошли 76 бойцов СВО,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:34
2023-10-13T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бесплатный 21-дневный курс в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" Московской области прошли 76 бойцов СВО, получивших ранения, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."В настоящее время мы модернизировали наш центр и приобрели новое современное оборудование для реабилитации. С начала года бесплатную реабилитацию прошли 76 участников СВО", — сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.Она добавила, что для каждого бойца специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации, в зависимости от травмы и заболевания.В пресс-службе уточнили, что в центре "Ясенки" организована реабилитация в режиме заезда на 21 день. Комплекс рассчитан для одновременного приема 125 человек. Кроме того, созданы комфортные условия для проживания, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.В центре "Ясенки" одновременно с реабилитационными мероприятиями проводят социальное сопровождение, включающее помощь в оформлении мер социальной поддержки, адаптацию квартир для инвалидов-колясочников, содействие в трудоустройстве, психологическую помощь.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье

© Фото : Министерство социального развития Московской областиБолее 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье
Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бесплатный 21-дневный курс в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" Московской области прошли 76 бойцов СВО, получивших ранения, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В настоящее время мы модернизировали наш центр и приобрели новое современное оборудование для реабилитации. С начала года бесплатную реабилитацию прошли 76 участников СВО", — сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что для каждого бойца специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации, в зависимости от травмы и заболевания.
В пресс-службе уточнили, что в центре "Ясенки" организована реабилитация в режиме заезда на 21 день. Комплекс рассчитан для одновременного приема 125 человек. Кроме того, созданы комфортные условия для проживания, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.
В центре "Ясенки" одновременно с реабилитационными мероприятиями проводят социальное сопровождение, включающее помощь в оформлении мер социальной поддержки, адаптацию квартир для инвалидов-колясочников, содействие в трудоустройстве, психологическую помощь.
Новый симуляционный класс в подмосковном реабилитационном центре для участников спецоперации Ясенки - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Симуляционный класс открылся в реабилитационном центре для бойцов СВО
12 июля, 18:52
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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