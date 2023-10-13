https://ria.ru/20231013/reabilitatsiya-1902475231.html

Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье

Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2023

Более 75 бойцов СВО прошли бесплатную реабилитацию в Подмосковье

Бесплатный 21-дневный курс в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" Московской области прошли 76 бойцов СВО,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:34

2023-10-13T11:34

2023-10-13T11:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902474962_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21bcbb376d98a4dec91a181e5658ab41.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бесплатный 21-дневный курс в центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Ясенки" Московской области прошли 76 бойцов СВО, получивших ранения, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона."В настоящее время мы модернизировали наш центр и приобрели новое современное оборудование для реабилитации. С начала года бесплатную реабилитацию прошли 76 участников СВО", — сказала министр соцразвития региона Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.Она добавила, что для каждого бойца специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации, в зависимости от травмы и заболевания.В пресс-службе уточнили, что в центре "Ясенки" организована реабилитация в режиме заезда на 21 день. Комплекс рассчитан для одновременного приема 125 человек. Кроме того, созданы комфортные условия для проживания, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.В центре "Ясенки" одновременно с реабилитационными мероприятиями проводят социальное сопровождение, включающее помощь в оформлении мер социальной поддержки, адаптацию квартир для инвалидов-колясочников, содействие в трудоустройстве, психологическую помощь.

https://ria.ru/20230712/simulyatsionnyy_klass-1883830757.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)