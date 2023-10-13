https://ria.ru/20231013/razgovor-1902568638.html
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 13.10.2023
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:29
2023-10-13T15:29
2023-10-13T15:55
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху
Песков: у Путина пока не планируется разговора с Нетаньяху