https://ria.ru/20231013/razgovor-1902568638.html

Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху

Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 13.10.2023

Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:29

2023-10-13T15:29

2023-10-13T15:55

в мире

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биньямин нетаньяху

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году