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Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 13.10.2023
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15:29 13.10.2023 (обновлено: 15:55 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/razgovor-1902568638.html
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 13.10.2023
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:29
2023-10-13T15:55
в мире
владимир путин
биньямин нетаньяху
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин пока не планирует разговор с Нетаньяху

Песков: у Путина пока не планируется разговора с Нетаньяху

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
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В миреВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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