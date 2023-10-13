https://ria.ru/20231013/rassledovanie-1902675093.html

ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер

ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер - РИА Новости, 13.10.2023

ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер

ООН надеется, что гибель видеографа агентства Рейтер на границе Израиля и Ливана будет расследована, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:14

2023-10-13T21:14

2023-10-13T21:14

в мире

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израиль

стефан дюжаррик

оон

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ООН надеется, что гибель видеографа агентства Рейтер на границе Израиля и Ливана будет расследована, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. "Мы выражаем искренние соболезнования всем коллегам в Рейтер и семьям, желаем скорого выздоровления остальным журналистам. Мы надеемся, что будет проведено расследование с целью выяснения обстоятельств произошедшего", - сказал Дюжаррик.

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в мире, ливан, израиль, стефан дюжаррик, оон