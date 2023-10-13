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ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер - РИА Новости, 13.10.2023
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21:14 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/rassledovanie-1902675093.html
ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер
ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер - РИА Новости, 13.10.2023
ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер
ООН надеется, что гибель видеографа агентства Рейтер на границе Израиля и Ливана будет расследована, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:14
2023-10-13T21:14
в мире
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израиль
стефан дюжаррик
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ООН надеется, что гибель видеографа агентства Рейтер на границе Израиля и Ливана будет расследована, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана. "Мы выражаем искренние соболезнования всем коллегам в Рейтер и семьям, желаем скорого выздоровления остальным журналистам. Мы надеемся, что будет проведено расследование с целью выяснения обстоятельств произошедшего", - сказал Дюжаррик.
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в мире, ливан, израиль, стефан дюжаррик, оон
В мире, Ливан, Израиль, Стефан Дюжаррик, ООН
ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа агентства Рейтер

ООН выразила надежду на расследование гибели видеографа Рейтер в Ливане

© Фото : Размещенная на странице фотографа в социальной сетиФотограф агентства Рейтер Исам Абдалла
Фотограф агентства Рейтер Исам Абдалла - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Размещенная на странице фотографа в социальной сети
Фотограф агентства Рейтер Исам Абдалла. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ООН надеется, что гибель видеографа агентства Рейтер на границе Израиля и Ливана будет расследована, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее агентство Рейтер подтвердило, что его видеограф Иссам Абдалла погиб во время работы на юге Ливана.
"Мы выражаем искренние соболезнования всем коллегам в Рейтер и семьям, желаем скорого выздоровления остальным журналистам. Мы надеемся, что будет проведено расследование с целью выяснения обстоятельств произошедшего", - сказал Дюжаррик.
 
В миреЛиванИзраильСтефан ДюжаррикООН
 
 
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