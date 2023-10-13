https://ria.ru/20231013/rakety-1902636010.html

Нидерланды направят Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot

Нидерланды направят Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot - РИА Новости, 13.10.2023

Нидерланды направят Украине дополнительные ракеты для ЗРК Patriot

Нидерланды направят Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, посетивший в пятницу... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:43

2023-10-13T18:43

2023-10-13T18:43

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ГААГА, 13 окт - РИА Новости. Нидерланды направят Украине дополнительные ракеты для зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте, посетивший в пятницу Одессу. Глава правительства Нидерландов сообщил, что в пятницу по приглашению Владимира Зеленского посетил Одессу. "Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Этой зимой Россия постарается навредить Украине как можно сильнее. Поэтому Нидерланды поставят дополнительные ракеты для Patriot", - написал Рютте в соцсети Х. Он также заявил, что Нидерланды помогут Украине приобрести патрульные катера, которые будут способствовать обеспечению безопасности маршрутов поставок зерна на экспорт через порт Одессы. На этой неделе минобороны Нидерландов сообщило, что страна снова поставила Киеву товары военного назначения, в том числе дроны, боеприпасы и оборудование для разминирования. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 45 танков Т-72, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 196 боевых машин пехоты YPR, 8 артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В 2024 году Нидерланды вместе с Данией планируют передать Украине 14 немецких танков Leopard 2. Кроме того, Амстердам в 2024 году рассчитывает направить Киеву истребители F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231011/fond-1902007781.html

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