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Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2023
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17:20 13.10.2023 (обновлено: 17:23 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902612448.html
Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков"
Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2023
Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков"
Различные обвинения России, в том числе по зарубежным трубопроводам, направлены на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом против "Северных... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:20
2023-10-13T17:23
в мире
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владимир путин
экономика
сша
сеймур херш
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Различные обвинения России, в том числе по зарубежным трубопроводам, направлены на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом против "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин. "Это делается, вот эти заявления... такие заявления направлены только на одно - прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков". Отвлечь внимание на это", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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в мире, россия, киргизия, владимир путин, экономика, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Экономика, США, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2
Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков"

Путин: обвинения РФ направлены на скрытие теракта против "Северных потоков"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Различные обвинения России, в том числе по зарубежным трубопроводам, направлены на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом против "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин.
"Это делается, вот эти заявления... такие заявления направлены только на одно - прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков". Отвлечь внимание на это", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Вчера, 17:10
 
В миреРоссияКиргизияВладимир ПутинЭкономикаСШАСеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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