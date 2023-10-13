https://ria.ru/20231013/putin-1902612448.html

Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков"

Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2023

Путин объяснил, зачем Россию обвиняют в подрыве "Северных потоков"

Различные обвинения России, в том числе по зарубежным трубопроводам, направлены на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом против "Северных... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:20

2023-10-13T17:20

2023-10-13T17:23

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владимир путин

экономика

сша

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Различные обвинения России, в том числе по зарубежным трубопроводам, направлены на то, чтобы прикрыть теракт, который совершен Западом против "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин. "Это делается, вот эти заявления... такие заявления направлены только на одно - прикрыть теракт, который совершен Западом в отношении "Северных потоков". Отвлечь внимание на это", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20231013/truboprovod-1902607354.html

россия

киргизия

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в мире, россия, киргизия, владимир путин, экономика, сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2