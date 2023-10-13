https://ria.ru/20231013/putin-1902595510.html
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке
Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке - результат совместной работы кабмина и центрального банка. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:43
2023-10-13T16:43
2023-10-13T16:58
центральный банк рф (цб рф)
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экономика
киргизия
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке - результат совместной работы кабмина и центрального банка."Подписанный мной указ (о валютной выручке - ред.) - это результат совместной работы правительства, администрации президента и центрального банка. Есть разные подходы к решению данной проблемы. Проблема существует, она связана с разбалансировкой денежных потоков. Прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20231013/protsent-1902594679.html
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, киргизия, владимир путин
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Киргизия, Владимир Путин
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке
Путин: указ о валютной выручке является совместной работой правительства и ЦБ