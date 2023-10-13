Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 13.10.2023 (обновлено: 16:58 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902595510.html
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке
Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке - результат совместной работы кабмина и центрального банка. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:43
2023-10-13T16:58
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
киргизия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке - результат совместной работы кабмина и центрального банка."Подписанный мной указ (о валютной выручке - ред.) - это результат совместной работы правительства, администрации президента и центрального банка. Есть разные подходы к решению данной проблемы. Проблема существует, она связана с разбалансировкой денежных потоков. Прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
https://ria.ru/20231013/protsent-1902594679.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, киргизия, владимир путин
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, Киргизия, Владимир Путин
Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке

Путин: указ о валютной выручке является совместной работой правительства и ЦБ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке - результат совместной работы кабмина и центрального банка.
"Подписанный мной указ (о валютной выручке - ред.) - это результат совместной работы правительства, администрации президента и центрального банка. Есть разные подходы к решению данной проблемы. Проблема существует, она связана с разбалансировкой денежных потоков. Прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Российских экспортеров обязали продавать не менее 80% валютной выручки
Вчера, 16:40
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаКиргизияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала