https://ria.ru/20231013/putin-1902595510.html

Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке

Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке - РИА Новости, 13.10.2023

Путин рассказал, кто работал над указом о валютной выручке

Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке - результат совместной работы кабмина и центрального банка. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:43

2023-10-13T16:43

2023-10-13T16:58

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

киргизия

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что подписанный им указ о валютной выручке - результат совместной работы кабмина и центрального банка."Подписанный мной указ (о валютной выручке - ред.) - это результат совместной работы правительства, администрации президента и центрального банка. Есть разные подходы к решению данной проблемы. Проблема существует, она связана с разбалансировкой денежных потоков. Прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

https://ria.ru/20231013/protsent-1902594679.html

россия

киргизия

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2023

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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, киргизия, владимир путин