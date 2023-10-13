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Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" - РИА Новости, 13.10.2023
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Туризм
 
10:44 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/puteshestviya-1902364812.html
Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" - РИА Новости, 13.10.2023
Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Русское географическое общество объявило победителей своего IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна". Торжественная церемония награждения прошла в... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:44
2023-10-13T10:44
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сергей шойгу
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Русское географическое общество объявило победителей своего IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна". Торжественная церемония награждения прошла в московской галерее "Триумф", передает корреспондент РИА Новости."Наш фотоконкурс посвящен необыкновенной природе России. Но также он и о людях, о нашей истории, о культуре, традициях, – говорит президент РГО Сергей Шойгу. – Авторы этих фотографий совершили захватывающие путешествия, запечатлели потрясающие сюжеты и наполнили свои работы самыми сильными эмоциями. Какая красивая наша страна – Россия! Эти кадры вдохновляют нас, вселяют уверенность и придают силы"."Не каждый житель России может добраться в эти удивительные и заповедные места. Поэтому мы через фотографию стараемся показывать, насколько неповторима и прекрасна Россия", – подчеркивает Анастасия Чернобровина, советник президента РГО по информационной политике.По ее словам, в этом году претендентов было много. "У нас более 120 финалистов, а прислано было около 47 тысяч фотографий – просто бум", – отмечает Чернобровина. Победителем в номинации "Пейзаж", которая, как говорит Чернобровина, остается самой популярной у участников, стала работа "Отражение ноября" Дмитрия Медянцева. Лучшим кадром, где изображены дикие животные, признан "The Fairytale Forest" от фотографа из Дубая Sasha Fonseca. Он, по его словам, еще и помог сотрудникам заповедника придумать кличку для своего героя: "Назвали тигра Лео, в честь великого русского писателя Толстого". Работа "Зимний Урал" от Кирилла Сергеева опередила конкурентов в номинации "Россия с высоты птичьего полета", а "Адский факел" от Елены Гольдфарб — в "Магии стихии".Лучший снимок птиц сделала Надежда Муравьева, которой пришлось не только несколько часов простоять с камерой в воде, но и приручить утенка, чтобы он не пугался движения. По мнению жюри, точнее всех показал Россию в лицах Андрей Сердюченко: в его кадре на щенка, которого только что взяли в семью, с любовью смотрит девочка. В номинации "Живой архив" отмечен снимок фотолюбителя из Тобольска Александра Лобацеева, который участвует в конкурсе пятый раз – ему же достался приз зрительских симпатий. "Этот кадр сделан 1 января, мороз стоял сорок градусов", – признается победитель. Работы конкурсантов оценивали фотографы дикой природы Сергей Горшков, Константин Шатенев, Марко Урсо и Эндрю Паркинсон, тревел-фотограф Сергей Анисимов, автор научно-просветительских проектов Ольга Мичи, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также президент РГО Сергей Шойгу.Участником конкурса мог стать житель любой страны. Единственное условие — снимок должен быть сделан на территории России. Приз для победителей — 250 тысяч рублей.
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96
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туризм, новости - туризм, русское географическое общество, фото - туризм, сергей шойгу, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Русское географическое общество, Фото - Туризм, Сергей Шойгу, отдых в России
Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

В Москве объявили победителей IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

© Фото предоставлено пресс-службой РГОПобедителем в номинации "Дикие животные" стала работа фотографа Sasha Fonseca
Победителем в номинации Дикие животные стала работа фотографа Sasha Fonseca
© Фото предоставлено пресс-службой РГО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Русское географическое общество объявило победителей своего IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна". Торжественная церемония награждения прошла в московской галерее "Триумф", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Наш фотоконкурс посвящен необыкновенной природе России. Но также он и о людях, о нашей истории, о культуре, традициях, – говорит президент РГО Сергей Шойгу. – Авторы этих фотографий совершили захватывающие путешествия, запечатлели потрясающие сюжеты и наполнили свои работы самыми сильными эмоциями. Какая красивая наша страна – Россия! Эти кадры вдохновляют нас, вселяют уверенность и придают силы".
"Не каждый житель России может добраться в эти удивительные и заповедные места. Поэтому мы через фотографию стараемся показывать, насколько неповторима и прекрасна Россия", – подчеркивает Анастасия Чернобровина, советник президента РГО по информационной политике.
© Фото предоставлено пресс-службой РГОФоторабота Андрея Плечистого стала лучшей в номинации "Макромир"
Фоторабота Андрея Плечистого стала лучшей в номинации Макромир
© Фото предоставлено пресс-службой РГО
Фоторабота Андрея Плечистого стала лучшей в номинации "Макромир"
По ее словам, в этом году претендентов было много. "У нас более 120 финалистов, а прислано было около 47 тысяч фотографий – просто бум", – отмечает Чернобровина.
Победителем в номинации "Пейзаж", которая, как говорит Чернобровина, остается самой популярной у участников, стала работа "Отражение ноября" Дмитрия Медянцева.
Лучшим кадром, где изображены дикие животные, признан "The Fairytale Forest" от фотографа из Дубая Sasha Fonseca. Он, по его словам, еще и помог сотрудникам заповедника придумать кличку для своего героя: "Назвали тигра Лео, в честь великого русского писателя Толстого".
© Ольга РаспоповаНаграждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО Самая красивая страна
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
1 из 3
© Ольга РаспоповаОбъявление победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Объявление победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО Самая красивая страна
Объявление победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
2 из 3
© Ольга РаспоповаНаграждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Елена Гольдфарб с дипломом
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО Самая красивая страна. Елена Гольдфарб с дипломом
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Елена Гольдфарб с дипломом
© Ольга Распопова
3 из 3
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
1 из 3
Объявление победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
2 из 3
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Елена Гольдфарб с дипломом
© Ольга Распопова
3 из 3
Работа "Зимний Урал" от Кирилла Сергеева опередила конкурентов в номинации "Россия с высоты птичьего полета", а "Адский факел" от Елены Гольдфарб — в "Магии стихии".
Лучший снимок птиц сделала Надежда Муравьева, которой пришлось не только несколько часов простоять с камерой в воде, но и приручить утенка, чтобы он не пугался движения.
По мнению жюри, точнее всех показал Россию в лицах Андрей Сердюченко: в его кадре на щенка, которого только что взяли в семью, с любовью смотрит девочка.
© Фото предоставлено пресс-службой РГОФоторабота Дмитрия Медянцева победила в номинации "Пейзаж"
Фоторабота Дмитрия Медянцева победила в номинации Пейзаж
© Фото предоставлено пресс-службой РГО
Фоторабота Дмитрия Медянцева победила в номинации "Пейзаж"
В номинации "Живой архив" отмечен снимок фотолюбителя из Тобольска Александра Лобацеева, который участвует в конкурсе пятый раз – ему же достался приз зрительских симпатий. "Этот кадр сделан 1 января, мороз стоял сорок градусов", – признается победитель.
Работы конкурсантов оценивали фотографы дикой природы Сергей Горшков, Константин Шатенев, Марко Урсо и Эндрю Паркинсон, тревел-фотограф Сергей Анисимов, автор научно-просветительских проектов Ольга Мичи, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также президент РГО Сергей Шойгу.
Участником конкурса мог стать житель любой страны. Единственное условие — снимок должен быть сделан на территории России. Приз для победителей — 250 тысяч рублей.
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