https://ria.ru/20231013/puteshestviya-1902364812.html

Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" - РИА Новости, 13.10.2023

Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

Русское географическое общество объявило победителей своего IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна". Торжественная церемония награждения прошла в... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:44

2023-10-13T10:44

2023-10-13T10:44

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Русское географическое общество объявило победителей своего IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна". Торжественная церемония награждения прошла в московской галерее "Триумф", передает корреспондент РИА Новости."Наш фотоконкурс посвящен необыкновенной природе России. Но также он и о людях, о нашей истории, о культуре, традициях, – говорит президент РГО Сергей Шойгу. – Авторы этих фотографий совершили захватывающие путешествия, запечатлели потрясающие сюжеты и наполнили свои работы самыми сильными эмоциями. Какая красивая наша страна – Россия! Эти кадры вдохновляют нас, вселяют уверенность и придают силы"."Не каждый житель России может добраться в эти удивительные и заповедные места. Поэтому мы через фотографию стараемся показывать, насколько неповторима и прекрасна Россия", – подчеркивает Анастасия Чернобровина, советник президента РГО по информационной политике.По ее словам, в этом году претендентов было много. "У нас более 120 финалистов, а прислано было около 47 тысяч фотографий – просто бум", – отмечает Чернобровина. Победителем в номинации "Пейзаж", которая, как говорит Чернобровина, остается самой популярной у участников, стала работа "Отражение ноября" Дмитрия Медянцева. Лучшим кадром, где изображены дикие животные, признан "The Fairytale Forest" от фотографа из Дубая Sasha Fonseca. Он, по его словам, еще и помог сотрудникам заповедника придумать кличку для своего героя: "Назвали тигра Лео, в честь великого русского писателя Толстого". Работа "Зимний Урал" от Кирилла Сергеева опередила конкурентов в номинации "Россия с высоты птичьего полета", а "Адский факел" от Елены Гольдфарб — в "Магии стихии".Лучший снимок птиц сделала Надежда Муравьева, которой пришлось не только несколько часов простоять с камерой в воде, но и приручить утенка, чтобы он не пугался движения. По мнению жюри, точнее всех показал Россию в лицах Андрей Сердюченко: в его кадре на щенка, которого только что взяли в семью, с любовью смотрит девочка. В номинации "Живой архив" отмечен снимок фотолюбителя из Тобольска Александра Лобацеева, который участвует в конкурсе пятый раз – ему же достался приз зрительских симпатий. "Этот кадр сделан 1 января, мороз стоял сорок градусов", – признается победитель. Работы конкурсантов оценивали фотографы дикой природы Сергей Горшков, Константин Шатенев, Марко Урсо и Эндрю Паркинсон, тревел-фотограф Сергей Анисимов, автор научно-просветительских проектов Ольга Мичи, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также президент РГО Сергей Шойгу.Участником конкурса мог стать житель любой страны. Единственное условие — снимок должен быть сделан на территории России. Приз для победителей — 250 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231005/konyukhov-1899288263.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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