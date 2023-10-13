Названы победители IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
В Москве объявили победителей IX фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Фото предоставлено пресс-службой РГОПобедителем в номинации "Дикие животные" стала работа фотографа Sasha Fonseca
© Фото предоставлено пресс-службой РГО
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Русское географическое общество объявило победителей своего IX ежегодного фотоконкурса "Самая красивая страна". Торжественная церемония награждения прошла в московской галерее "Триумф", передает корреспондент РИА Новости.
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"Наш фотоконкурс посвящен необыкновенной природе России. Но также он и о людях, о нашей истории, о культуре, традициях, – говорит президент РГО Сергей Шойгу. – Авторы этих фотографий совершили захватывающие путешествия, запечатлели потрясающие сюжеты и наполнили свои работы самыми сильными эмоциями. Какая красивая наша страна – Россия! Эти кадры вдохновляют нас, вселяют уверенность и придают силы".
"Не каждый житель России может добраться в эти удивительные и заповедные места. Поэтому мы через фотографию стараемся показывать, насколько неповторима и прекрасна Россия", – подчеркивает Анастасия Чернобровина, советник президента РГО по информационной политике.
© Фото предоставлено пресс-службой РГОФоторабота Андрея Плечистого стала лучшей в номинации "Макромир"
© Фото предоставлено пресс-службой РГО
Фоторабота Андрея Плечистого стала лучшей в номинации "Макромир"
По ее словам, в этом году претендентов было много. "У нас более 120 финалистов, а прислано было около 47 тысяч фотографий – просто бум", – отмечает Чернобровина.
Победителем в номинации "Пейзаж", которая, как говорит Чернобровина, остается самой популярной у участников, стала работа "Отражение ноября" Дмитрия Медянцева.
Лучшим кадром, где изображены дикие животные, признан "The Fairytale Forest" от фотографа из Дубая Sasha Fonseca. Он, по его словам, еще и помог сотрудникам заповедника придумать кличку для своего героя: "Назвали тигра Лео, в честь великого русского писателя Толстого".
© Ольга РаспоповаНаграждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
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© Ольга РаспоповаОбъявление победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
Объявление победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
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© Ольга РаспоповаНаграждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Елена Гольдфарб с дипломом
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Елена Гольдфарб с дипломом
© Ольга Распопова
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Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
1 из 3
Объявление победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"
© Ольга Распопова
2 из 3
Награждение победителей IX ежегодного фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Елена Гольдфарб с дипломом
© Ольга Распопова
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Работа "Зимний Урал" от Кирилла Сергеева опередила конкурентов в номинации "Россия с высоты птичьего полета", а "Адский факел" от Елены Гольдфарб — в "Магии стихии".
Лучший снимок птиц сделала Надежда Муравьева, которой пришлось не только несколько часов простоять с камерой в воде, но и приручить утенка, чтобы он не пугался движения.
По мнению жюри, точнее всех показал Россию в лицах Андрей Сердюченко: в его кадре на щенка, которого только что взяли в семью, с любовью смотрит девочка.
© Фото предоставлено пресс-службой РГОФоторабота Дмитрия Медянцева победила в номинации "Пейзаж"
© Фото предоставлено пресс-службой РГО
Фоторабота Дмитрия Медянцева победила в номинации "Пейзаж"
В номинации "Живой архив" отмечен снимок фотолюбителя из Тобольска Александра Лобацеева, который участвует в конкурсе пятый раз – ему же достался приз зрительских симпатий. "Этот кадр сделан 1 января, мороз стоял сорок градусов", – признается победитель.
Работы конкурсантов оценивали фотографы дикой природы Сергей Горшков, Константин Шатенев, Марко Урсо и Эндрю Паркинсон, тревел-фотограф Сергей Анисимов, автор научно-просветительских проектов Ольга Мичи, летчик-космонавт РФ Иван Вагнер, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также президент РГО Сергей Шойгу.
Участником конкурса мог стать житель любой страны. Единственное условие — снимок должен быть сделан на территории России. Приз для победителей — 250 тысяч рублей.