https://ria.ru/20231013/proizvoditel-1902510441.html

Овчинский: производитель кабеля из Москвы получил 15 патентов на разработки

Овчинский: производитель кабеля из Москвы получил 15 патентов на разработки - РИА Новости, 13.10.2023

Овчинский: производитель кабеля из Москвы получил 15 патентов на разработки

В текущем году столичный производитель продукции из кабеля получил 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности, сообщил министр... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:15

2023-10-13T12:15

2023-10-13T13:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В текущем году столичный производитель продукции из кабеля получил 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Речь идет об одном из лидеров рынка России по производству такой продукции.Министр напомнил, что на территории столицы созданы все условия для предпринимателей и производителей. Они могут получить различные меры поддержки от столичного правительства - спецстатусы, субсидии, инвесткредиты и так далее. Эти средства столичные производители направляют на развитие."Так, с начала текущего года один из ведущих кабельно-проводниковых производителей "Москабельмет" получил еще 15 таких свидетельств. Теперь у предприятия более 60 патентов на изобретения и полезные модели, на товарные знаки и программное обеспечение", – рассказал Овчинский.Компания запатентовала в этом году разработки силового кабеля с защитной светоизлучающей оболочкой, оптический сенсорный кабель для проведения мониторинга состояний при нефте- и газодобыче, кабель с гофрированной броневой оболочкой и другое.Кроме того, четыре патента были получены за IT-решения, которые разработали специалисты предприятия "МосИТЛаб" (входит в группу-компаний). Речь идет опрограммном комплексе контроля качества технологических процессов "Сокол" и системе "ОРДЕР 3.0", которая нужна, чтобы регистрировать обращения арендаторов, различные заказы, а также выполняет другие функции."Мы также получили патенты на два товарных знака "ФОСД" и "ФОСТ". Это большая группа продукции, в которую входят аппаратура для наблюдения и контроля электричества, оптико-волоконные кабели, оптические приборы и инструменты, измерительные приборы, устройства для обработки информации", - рассказал генеральный директор группы компаний Павел Моряков.Он добавил, что в планах организации и дальше наращивать количество собственных патентов, темпы компания снижать не планирует. Специалисты разработали еще два изобретения, которые собираются запатентовать, заявки уже поданы.Три года назад компания вошла число отечественных системообразующих предприятий, а в прошлом году организации был присвоен статус промышленного комплекса. Благодаря этому компания получает льготы на налоги от правительства Москвы, а сэкономленные деньги направляет на покупку оборудования и другие цели.Благодаря комфортным условиям, которые созданы столичными властями для бизнесменов города, в мегаполисе развиваются малый и средний бизнес. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города.Сейчас к услугам московского бизнеса свыше 20 мер поддержки, также в городе разработан ряд антикризисных инструментов.Сейчас на территории мегаполиса свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где трудоустроены свыше 720 тысяч сотрудников. Каждый день в Москве запускается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых различной направленности.

https://ria.ru/20230831/ovchinskiy-1893282617.html

https://ria.ru/20230831/kemerovo-1893391477.html

москва

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, россия