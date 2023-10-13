https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера - РИА Новости, 13.10.2023
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера
Двое молодых людей в Томске избили пенсионера, после появления информации об этом в СМИ их по горячим следам задержали полицейские, сообщила официальный... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:23
2023-10-13T16:23
2023-10-13T16:38
происшествия
россия
томская область
томск
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Двое молодых людей в Томске избили пенсионера, после появления информации об этом в СМИ их по горячим следам задержали полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что по размещенной в интернете информации об избиении двумя молодыми людьми пенсионера сотрудники УМВД по Томской области организовали проверку. "В результате проведенных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности участников конфликта. Двое молодых людей, 2004 года рождения, доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила Ирина Волк. На распространенном МВД видеоролике молодые люди признаются в том, что задержаны за избиение человека. Свою проверку по факту произошедшего также организовали следователи СК РФ, сообщает следственное управление по Томской области. "Следователи приступили к производству доследственной проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/rassledovanie-1901674933.html
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происшествия, россия, томская область, томск, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Томская область, Томск, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера
Полицейские в Томске задержали двух мужчин за избиение пенсионера