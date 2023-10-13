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В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера - РИА Новости, 13.10.2023
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16:23 13.10.2023 (обновлено: 16:38 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/proisshestvie-1902588303.html
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера - РИА Новости, 13.10.2023
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера
Двое молодых людей в Томске избили пенсионера, после появления информации об этом в СМИ их по горячим следам задержали полицейские, сообщила официальный... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:23
2023-10-13T16:38
происшествия
россия
томская область
томск
ирина волк
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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Двое молодых людей в Томске избили пенсионера, после появления информации об этом в СМИ их по горячим следам задержали полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что по размещенной в интернете информации об избиении двумя молодыми людьми пенсионера сотрудники УМВД по Томской области организовали проверку. "В результате проведенных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности участников конфликта. Двое молодых людей, 2004 года рождения, доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила Ирина Волк. На распространенном МВД видеоролике молодые люди признаются в том, что задержаны за избиение человека. Свою проверку по факту произошедшего также организовали следователи СК РФ, сообщает следственное управление по Томской области. "Следователи приступили к производству доследственной проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, томская область, томск, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Томская область, Томск, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Томске двух мужчин задержали за избиение пенсионера

Полицейские в Томске задержали двух мужчин за избиение пенсионера

© МВД МЕДИА/TelegramЗадержание молодых людей по подозрению в избиении пенсионера в Томской области. 13 октября 2023
Задержание молодых людей по подозрению в избиении пенсионера в Томской области. 13 октября 2023
© МВД МЕДИА/Telegram
Задержание молодых людей по подозрению в избиении пенсионера в Томской области. 13 октября 2023
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Двое молодых людей в Томске избили пенсионера, после появления информации об этом в СМИ их по горячим следам задержали полицейские, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она пояснила, что по размещенной в интернете информации об избиении двумя молодыми людьми пенсионера сотрудники УМВД по Томской области организовали проверку.
«
"В результате проведенных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки установлены личности участников конфликта. Двое молодых людей, 2004 года рождения, доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила Ирина Волк.
На распространенном МВД видеоролике молодые люди признаются в том, что задержаны за избиение человека.
Свою проверку по факту произошедшего также организовали следователи СК РФ, сообщает следственное управление по Томской области.
"Следователи приступили к производству доследственной проверки, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияТомская областьТомскИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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