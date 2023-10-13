https://ria.ru/20231013/proforientatsiya-1902431722.html

Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ

Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ - РИА Новости, 13.10.2023

Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ

Более 15 компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" уже готовы принять участие в работе регионального Центра профориентации для детей и молодежи "Проект... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:14

2023-10-13T10:14

2023-10-13T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 15 компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" уже готовы принять участие в работе регионального Центра профориентации для детей и молодежи "Проект. Карьера", открывшегося в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Цель создания Центра - помочь молодым людям сделать выбор своей дальнейшей профессии. Программа его работы предусматривает, в частности, экскурсии по промпредприятиям для учащихся технического профиля."Четыре предприятия уже проводят такие экскурсии", – отметил Овчинский.Помимо экскурсий, в Центре предлагается профориентационное тестирование, индивидуальное консультирование, мастер-классы и онлайн-курс "Карьера мечты". Так 17 октября состоится профориентационная игра "Возьмите меня на работу", в ходе которой школьников научат проводить самопрезентации, познакомят как с классическими профессиями, так и с профессиями будущего. Кроме того, 26 октября пройдет онлайн-мастер-класс "Что я хочу, что я могу и как выбрать профессию".Региональный центр "Проект. Карьера" создан на базе НИУ "МИЭТ" - опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва". Участие в проекте могут бесплатно принять ученики 5–11 классов. Ожидается,, что участниками проекта станут свыше полутора тысяч школьников ежегодно.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский