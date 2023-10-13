https://ria.ru/20231013/proforientatsiya-1902431722.html
Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ
Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ - РИА Новости, 13.10.2023
Центр профориентации для детей и молодежи открылся в НИУ МИЭТ
Более 15 компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" уже готовы принять участие в работе регионального Центра профориентации для детей и молодежи "Проект... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:14
2023-10-13T10:14
2023-10-13T10:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 15 компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" уже готовы принять участие в работе регионального Центра профориентации для детей и молодежи "Проект. Карьера", открывшегося в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Цель создания Центра - помочь молодым людям сделать выбор своей дальнейшей профессии. Программа его работы предусматривает, в частности, экскурсии по промпредприятиям для учащихся технического профиля."Четыре предприятия уже проводят такие экскурсии", – отметил Овчинский.Помимо экскурсий, в Центре предлагается профориентационное тестирование, индивидуальное консультирование, мастер-классы и онлайн-курс "Карьера мечты". Так 17 октября состоится профориентационная игра "Возьмите меня на работу", в ходе которой школьников научат проводить самопрезентации, познакомят как с классическими профессиями, так и с профессиями будущего. Кроме того, 26 октября пройдет онлайн-мастер-класс "Что я хочу, что я могу и как выбрать профессию".Региональный центр "Проект. Карьера" создан на базе НИУ "МИЭТ" - опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва". Участие в проекте могут бесплатно принять ученики 5–11 классов. Ожидается,, что участниками проекта станут свыше полутора тысяч школьников ежегодно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 15 компаний-резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" уже готовы принять участие в работе регионального Центра профориентации для детей и молодежи "Проект. Карьера", открывшегося в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Цель создания Центра - помочь молодым людям сделать выбор своей дальнейшей профессии. Программа его работы предусматривает, в частности, экскурсии по промпредприятиям для учащихся технического профиля.
«
"Четыре предприятия уже проводят такие экскурсии", – отметил Овчинский.
Помимо экскурсий, в Центре предлагается профориентационное тестирование, индивидуальное консультирование, мастер-классы и онлайн-курс "Карьера мечты". Так 17 октября состоится профориентационная игра "Возьмите меня на работу", в ходе которой школьников научат проводить самопрезентации, познакомят как с классическими профессиями, так и с профессиями будущего. Кроме того, 26 октября пройдет онлайн-мастер-класс "Что я хочу, что я могу и как выбрать профессию".
Региональный центр "Проект. Карьера" создан на базе НИУ "МИЭТ" - опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва". Участие в проекте могут бесплатно принять ученики 5–11 классов. Ожидается,, что участниками проекта станут свыше полутора тысяч школьников ежегодно.