https://ria.ru/20231013/pozhar-1902419618.html

При пожаре в доме в Приморье погибли два человека

При пожаре в доме в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 13.10.2023

При пожаре в доме в Приморье погибли два человека

При пожаре в пятиэтажке в Приморье погибли два человека, одного жильца удалось спасти с помощью спасательного устройства, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:38

2023-10-13T06:38

2023-10-13T09:24

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. При пожаре в пятиэтажке в Приморье погибли два человека, одного жильца удалось спасти с помощью спасательного устройства, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании многоквартирного пятиэтажного жилого дома в приморском поселке Зарубино поступило на телефон пожарно-спасательной службы в четверг, в 21:17 (14:17 мск). Через шесть минут на месте работали пожарные. К тому времени из окна квартиры на четвертом этаже шел дым."Огнеборцами из задымленной квартиры при помощи спасательного устройства был спасен мужчина. <...> В ходе тушения пожара огнеборцами в задымленной квартире были обнаружены тела двух погибших: мужчина 1969 года рождения, женщина 1971 года рождения. <...> Предварительная причина пожара — неосторожность при курении", — говорится в сообщении.Площадь пожара составила пять квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России, следователи СУ СК региона и полицейские, проводится проверка.В тушении задействовали две единицы пожарной техники и пять человек из числа краевой противопожарной службы.

https://ria.ru/20231011/pozhar-1902144715.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край