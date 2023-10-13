Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в доме в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 13.10.2023 (обновлено: 09:24 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/pozhar-1902419618.html
При пожаре в доме в Приморье погибли два человека
При пожаре в доме в Приморье погибли два человека - РИА Новости, 13.10.2023
При пожаре в доме в Приморье погибли два человека
При пожаре в пятиэтажке в Приморье погибли два человека, одного жильца удалось спасти с помощью спасательного устройства, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:38
2023-10-13T09:24
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. При пожаре в пятиэтажке в Приморье погибли два человека, одного жильца удалось спасти с помощью спасательного устройства, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.По данным ведомства, сообщение о возгорании многоквартирного пятиэтажного жилого дома в приморском поселке Зарубино поступило на телефон пожарно-спасательной службы в четверг, в 21:17 (14:17 мск). Через шесть минут на месте работали пожарные. К тому времени из окна квартиры на четвертом этаже шел дым."Огнеборцами из задымленной квартиры при помощи спасательного устройства был спасен мужчина. &lt;...&gt; В ходе тушения пожара огнеборцами в задымленной квартире были обнаружены тела двух погибших: мужчина 1969 года рождения, женщина 1971 года рождения. &lt;...&gt; Предварительная причина пожара — неосторожность при курении", — говорится в сообщении.Площадь пожара составила пять квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России, следователи СУ СК региона и полицейские, проводится проверка.В тушении задействовали две единицы пожарной техники и пять человек из числа краевой противопожарной службы.
https://ria.ru/20231011/pozhar-1902144715.html
https://ria.ru/20231009/orenburg-1901393586.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
При пожаре в доме в Приморье погибли два человека

В Приморье при пожаре в пятиэтажке погибли два человека, одного жильца спасли

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. При пожаре в пятиэтажке в Приморье погибли два человека, одного жильца удалось спасти с помощью спасательного устройства, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании многоквартирного пятиэтажного жилого дома в приморском поселке Зарубино поступило на телефон пожарно-спасательной службы в четверг, в 21:17 (14:17 мск). Через шесть минут на месте работали пожарные. К тому времени из окна квартиры на четвертом этаже шел дым.
Сотрудник МЧС во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
На юге Москвы загорелся торговый комплекс
11 октября, 23:34
"Огнеборцами из задымленной квартиры при помощи спасательного устройства был спасен мужчина. <...> В ходе тушения пожара огнеборцами в задымленной квартире были обнаружены тела двух погибших: мужчина 1969 года рождения, женщина 1971 года рождения. <...> Предварительная причина пожара — неосторожность при курении", — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила пять квадратных метров, на месте работают дознаватели МЧС России, следователи СУ СК региона и полицейские, проводится проверка.
В тушении задействовали две единицы пожарной техники и пять человек из числа краевой противопожарной службы.
Пожар в административном здании и ангаре в Оренбурге. 8 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В Оренбурге ликвидировали пожар в административном здании
9 октября, 07:34
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала