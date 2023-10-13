https://ria.ru/20231013/pomosch-1902638473.html

Посол Палестины призвал решить ситуацию с доставкой помощи в Газу

Посол Палестины призвал решить ситуацию с доставкой помощи в Газу - РИА Новости, 13.10.2023

Посол Палестины призвал решить ситуацию с доставкой помощи в Газу

Палестина призывает мировое сообщество вмешаться в ситуацию с трудностями доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и надавить на Израиль, заявил посол... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:47

2023-10-13T18:47

2023-10-13T18:47

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Палестина призывает мировое сообщество вмешаться в ситуацию с трудностями доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и надавить на Израиль, заявил посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24"."Иордания отправила нам груз медикаментов самолетом, но этот груз невозможно доставить на территорию сектора Газа. Египет сейчас готов также организовать поставки различных товаров, но нет возможности провести эти товары на территорию сектора Газа... Международное сообщество должно надавить на Израиль, чтобы эти маршруты были открыты, маршрут через Египет или маршрут из Израиля", - сказал посол.Он отметил, что у палестинской стороны есть слабая надежда, что гуманитарные коридоры будут открыты и по ним пойдет помощь для гражданского населения. Египет ранее предложил перемирие между Израилем и палестинскими группировками на шесть часов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/mid-1902633598.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году