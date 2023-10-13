https://ria.ru/20231013/pomosch-1902595684.html
КБР отправила бойцам в зону СВО автомобили, тепловизоры и квадрокоптеры
КБР отправила бойцам в зону СВО автомобили, тепловизоры и квадрокоптеры - РИА Новости, 13.10.2023
КБР отправила бойцам в зону СВО автомобили, тепловизоры и квадрокоптеры
Власти Кабардино-Балкарии отправили бойцам из республики, находящимся в зоне проведения СВО, очередную партию помощи, в нее вошли автомобили повышенной... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:44
2023-10-13T16:44
2023-10-13T16:44
надежные люди
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 13 окт – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили бойцам из республики, находящимся в зоне проведения СВО, очередную партию помощи, в нее вошли автомобили повышенной проходимости, тепловизоры и квадрокоптеры, сообщил глава региона Казбек Коков. Ранее сообщалось, что КБР передаст военнослужащим из республики шесть автомобилей повышенной проходимости. "Сегодня направляем нашим ребятам автомобили высокой проходимости, о которых говорили ранее, а также специализированное оборудование, в том числе 10 тепловизоров, 5 квадрокоптеров, генераторы и тепловые пушки", - написал Коков в своем Telegram-канале. По его словам, бойцам также отправлен груз с продуктами питания, предметами первой необходимости и медикаментами. "Хочу искренне поблагодарить жителей республики, представителей сельскохозяйственной отрасли, предпринимательского сообщества - всех, кто не остается равнодушными и продолжает оказывать помощь нашим Героям", - заметил глава Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20231004/pomosch-1900336778.html
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казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)