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Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы - РИА Новости, 13.10.2023
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14:08 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/polsha-1902531039.html
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы - РИА Новости, 13.10.2023
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы
Польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты, заявил один из руководителей оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:08
2023-10-13T14:08
в мире
здоровье - общество
польша
варшава
рафал тшасковски
право и справедливость
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты, заявил один из руководителей оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский в интервью газете Wyborcza. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением является лишь угроза жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования. "Это один из наших приоритетов. На первом заседании Сейма мы представим проект, разрешающий аборты до 12 недели беременности", - сказал Тшасковский. Он уверен, что за данный законопроект проголосуют не только депутаты "Гражданской коалиции". "Все депутаты "Гражданской коалиции" проголосуют за, то же самое я могу сказать и о "Левых", - сказал политик. Очередные парламентские выборы пройдут в Польше в ближайшее воскресенье. Последние социологические опросы указывают на небольшой перевес правящей партии "Право и справедливость" (PiS), которого, однако, не хватит для самостоятельного формирования правительства, что означает необходимость формирования коалиций.
https://ria.ru/20230814/kennedi-1889925233.html
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в мире, здоровье - общество, польша, варшава, рафал тшасковски, право и справедливость
В мире, Здоровье - Общество, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Право и справедливость
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы

Wyborcza: при победе "Гражданской коалиции" в Польше аборты будут разрешены

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция против запрета абортов в Варшаве
Акция против запрета абортов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция против запрета абортов в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты, заявил один из руководителей оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский в интервью газете Wyborcza.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением является лишь угроза жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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14 августа, 12:14
"Это один из наших приоритетов. На первом заседании Сейма мы представим проект, разрешающий аборты до 12 недели беременности", - сказал Тшасковский.
Он уверен, что за данный законопроект проголосуют не только депутаты "Гражданской коалиции".
"Все депутаты "Гражданской коалиции" проголосуют за, то же самое я могу сказать и о "Левых", - сказал политик.
Очередные парламентские выборы пройдут в Польше в ближайшее воскресенье. Последние социологические опросы указывают на небольшой перевес правящей партии "Право и справедливость" (PiS), которого, однако, не хватит для самостоятельного формирования правительства, что означает необходимость формирования коалиций.
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В Госдуме предложили приравнять склонение к абортам к убийству человека
10 марта, 03:26
 
В миреЗдоровье - ОбществоПольшаВаршаваРафал ТшасковскиПраво и справедливость
 
 
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