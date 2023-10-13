https://ria.ru/20231013/polsha-1902531039.html

Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы

Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы - РИА Новости, 13.10.2023

Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы

Польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты, заявил один из руководителей оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T14:08

2023-10-13T14:08

2023-10-13T14:08

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варшава

рафал тшасковски

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты, заявил один из руководителей оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский в интервью газете Wyborcza. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением является лишь угроза жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования. "Это один из наших приоритетов. На первом заседании Сейма мы представим проект, разрешающий аборты до 12 недели беременности", - сказал Тшасковский. Он уверен, что за данный законопроект проголосуют не только депутаты "Гражданской коалиции". "Все депутаты "Гражданской коалиции" проголосуют за, то же самое я могу сказать и о "Левых", - сказал политик. Очередные парламентские выборы пройдут в Польше в ближайшее воскресенье. Последние социологические опросы указывают на небольшой перевес правящей партии "Право и справедливость" (PiS), которого, однако, не хватит для самостоятельного формирования правительства, что означает необходимость формирования коалиций.

https://ria.ru/20230814/kennedi-1889925233.html

https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html

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варшава

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в мире, здоровье - общество, польша, варшава, рафал тшасковски, право и справедливость