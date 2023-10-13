https://ria.ru/20231013/polsha-1902531039.html
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы - РИА Новости, 13.10.2023
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы
Польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты, заявил один из руководителей оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:08
2023-10-13T14:08
2023-10-13T14:08
в мире
здоровье - общество
польша
варшава
рафал тшасковски
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771150197_0:439:2820:2025_1920x0_80_0_0_b27dce53a0f92ef047b926fb32b4f9f5.jpg
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польская оппозиция обещает сразу после прихода к власти разрешить аборты, заявил один из руководителей оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский в интервью газете Wyborcza. В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением является лишь угроза жизни беременной женщины или если беременность наступила в результате изнасилования. "Это один из наших приоритетов. На первом заседании Сейма мы представим проект, разрешающий аборты до 12 недели беременности", - сказал Тшасковский. Он уверен, что за данный законопроект проголосуют не только депутаты "Гражданской коалиции". "Все депутаты "Гражданской коалиции" проголосуют за, то же самое я могу сказать и о "Левых", - сказал политик. Очередные парламентские выборы пройдут в Польше в ближайшее воскресенье. Последние социологические опросы указывают на небольшой перевес правящей партии "Право и справедливость" (PiS), которого, однако, не хватит для самостоятельного формирования правительства, что означает необходимость формирования коалиций.
https://ria.ru/20230814/kennedi-1889925233.html
https://ria.ru/20230310/abort-1856899223.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771150197_282:501:2345:2048_1920x0_80_0_0_c323c900d0ee763557ee33b771249c74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, польша, варшава, рафал тшасковски, право и справедливость
В мире, Здоровье - Общество, Польша, Варшава, Рафал Тшасковски, Право и справедливость
Польская оппозиция пообещала разрешить аборты в случае победы
Wyborcza: при победе "Гражданской коалиции" в Польше аборты будут разрешены